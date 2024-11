Trump a las puertas del regreso a la Casa Blanca tras la rendición de Biden y el desplome de Kamala

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se encuentra a las puertas del regreso a la Casa Blanca tras la rendición del presidente Joe Biden y el desplome de la vicepresidenta Kamala Harris. Tomando como guía las últimas encuestas, Trump ganaría las elecciones debido al sistema del Colegio Electoral con 287 votos electorales, al vencer en cinco de los siete estados indecisos. Se necesitan 270 para ganar la Casa Blanca. Mientras, Kamala Harris se quedaría con 251 votos electorales. Los estadounidenses votan este martes, 5 de noviembre, en las elecciones presidenciales tras una campaña presidencial sin precedentes. Trump ha sido víctima de varios atentados, destacando el del 13 de julio en Butler (Pensilvania) durante un mitin electoral. Joe Biden se ha visto obligado a renunciar a la carrera electoral después de su desastroso debate del 27 de junio en Atlanta (Georgia). Entonces, se pusieron de manifiesto sus problemas cognitivos y de salud mental. La vicepresidenta Kamala Harris se ha convertido en la candidata demócrata.

Trump y Kamala Harris han terminado el lunes sus campañas en Pensilvania, estado clave de estas elecciones. Trump ha celebrado por la tarde un mitin «Get Out The Vote» (Ve a votar) en el estadio Santander de la calle Penn en Reading (Pensilvania). Harris ha realizado varios mítines en Allentown y Pittsburgh, y ha finalizado en Filadelfia. «Si ganamos Pensilvania, ganamos», ha reconocido Trump. «Con su voto mañana, podemos solucionar todos y cada uno de los problemas a los que se enfrenta nuestro país y llevar a América, y de hecho al mundo entero, a nuevas cotas de gloria», ha indicado Trump en referencia a recuperar el sueño americano, que muchos estadounidenses consideran inalcanzable: «¿Están ahora mejor que hace cuatro años?», les ha preguntado el ex presidente. Ambos candidatos, el republicano y Harris, han centrado parte de sus mítines en el voto latino de Pensilvania, clave para ganar este estado.

Por primera vez en décadas el gran sindicato de los Teamsters se ha negado a apoyar al candidato demócrata y también por primera vez en muchos años The Washington Post tampoco ha respaldado al candidato demócrata. Este martes 5 de noviembre, los estadounidenses acuden a las urnas tras una campaña electoral de más de 15.000 millones de dólares, que ha batido récord de financiación. En total, se han emitido unos 76 millones de votos anticipados en todo el país, según el Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. En las elecciones de 2020, un total de 252 millones de personas acudieron a las urnas.

En estas elecciones, los estados clave han sido: Arizona, Nevada, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, donde Trump lidera en la media de las encuestas desde hace semanas. Como se ha indicado con anterioridad, tomando como guía las encuestas, Trump ganaría las elecciones debido al sistema del Colegio Electoral con 287 votos electorales, al vencer en cinco de los siete estados indecisos. Mientras, Kamala Harris se quedaría con 251 votos electorales. Se necesitan 270 para ganar la Casa Blanca. Entre las previsiones, destaca que Trump podría arrasar y teñir el mapa de Estados Unidos en rojo (color con el que se identifica a los republicanos) ganando entre 297 votos electorales. Kamala Harris perdería con 241 votos electorales. Mientras, según las encuestas, también se espera que el Partido Republicano gane el Congreso, que se renueva al completo, y le dé la vuelta al Senado, actualmente en manos de los demócratas por mínima ventaja, que cambia un tercio de la Cámara Alta.

Donald Trump ha liderado en las últimas semanas las encuestas en los estados indecisos, debido a que se ha centrado en la clase media de estos estados con un mensaje sobre cómo recuperar el sueño americano. En las últimas semanas, Trump ha vuelto a recuperar el liderazgo en la media general de las encuestas, que sirve para entender el sentir general de los estadounidenses. ¿Cuál ha sido el éxito en la campaña de Trump?

THE GREATEST MOVEMENT IN POLITICAL HISTORY. VOTE, VOTE, VOTE!pic.twitter.com/vzPdKfzA42 — Trump War Room (@TrumpWarRoom) November 5, 2024

Trump lidera en los estados indecisos

Trump ha basado su estrategia en un mensaje claro y sencillo en los estados indecisos: propuestas para mejorar la economía, planes para bajar la inflación, iniciativas en infraestructuras e imposición de aranceles, que sirvan a los estadounidenses a tener la sensación de poder recuperar el sueño americano. Ahora lo consideran inalcanzable.

El ex presidente republicano ha centrado su discurso en planes económicos claros en cada estado indeciso: Nevada. Les ha propuesto bajar los impuestos de las propinas. Pensilvania. Planes de fracking, fundamental para la economía del estado. Michigan. Iniciativas para relocalizar los trabajos manufactureros. Wisconsin. Planes para reducir la inflación, donde la subida de precios ha castigado a las familias. Arizona. Seguridad en la frontera, muy importante en este estado que linda con México. Carolina del Norte. Aranceles a China y a México. Georgia. Economía y los precios de la vivienda.

Errores de Kamala Harris

La vicepresidenta Kamala Harris se benefició del momentum de los primeros días de su campaña tras la renuncia del presidente Joe Biden. En cambio, ha ido perdiendo fuerza en las encuestas, al ser incapaz de presentar un plan económico que convenza a la clase media. Los votantes moderados no se fían de Kamala Harris, debido a sus políticas izquierdistas de su época de senadora de California y su candidatura en 2020. Aquí se enumeran las claves de qué ha fallado:

División entre su equipo de campaña . Kamala Harris ha tenido desde el principio un equipo de campaña dividido en tres grupos: su propio personal, el equipo de campaña inicial de Joe Biden y el grupo de consejeros de Barack Obama que intentó suavizar sus políticas izquierdistas. Falta de confianza de los votantes moderados . Kamala Harris ha sido incapaz de convencer a los votantes moderados de los estados indecisos, debido a sus políticas izquierdistas del pasado, entre las que destacaban: su oposición al muro en la frontera, sus políticas de prohibición del fracking o su apoyo a retirarle financiación a la policía. La elección de Tim Walz, como número 2 de su ticket . Kamala Harris le escogió para que no le hiciese sombra. En cambio, no ha convencido a los votantes moderados debido a que fue detenido por conducir borracho, sus múltiples visitas a China, sus asociaciones con funcionarios comunistas, su invención de que estaba en Hong Kong el día de la masacre de la plaza de Tiananmén cuando en realidad estaba en Nebraska, sus mentiras de haber sido desplegado en Afganistán o su permisividad con los anarquistas violentos que incendiaron partes de la ciudad Minneapolis con las protestas por la muerte de George Floyd. Robert F. Kennedy Jr. El Partido Demócrata sufrió un duro golpe cuando el hijo de Robert F. Kennedy, ex fiscal general de Estados Unidos, y sobrino del ex presidente John F. Kennedy, suspendió su campaña para apoyar al ex presidente Donald Trump. Clase media, votantes afroamericanos y latinos . Estos votantes han empezado a desertar del Partido Demócrata. Este martes, 5 de noviembre, se verá si los votantes blancos de clase media de Wisconsin, Michigan y Pensilvania siguen formando parte de la espina dorsal de su electorado . Los latinos y afroamericanos también han empezado a mirar a los republicanos, aunque todavía apoyarán a Harris. Pero, tiene el récord mínimo histórico en los últimos 12 años entre el electorado latino. Parte del éxito de Trump ha sido no hacer un mensaje específico para estos grupos. Les ha hablado como el resto del electorado: de economía.



Economía, gran valor de Trump

Según las encuestas, los estadounidenses prefieren a Trump para abordar los problemas de la economía, la inflación y los elevados precios de la vivienda.

Según una encuesta de TIPP Tracking, los estadounidenses tienen la percepción de que el país va en la dirección errónea desde 2020, cuando ganó el presidente Joe Biden las elecciones. Harris ha intentado desvincularse de la administración Biden. En cambio, le ha resultado imposible convencer a los votantes de que no tiene nada que ver con una administración de la que es su vicepresidenta.