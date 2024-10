Esta campaña presidencial de EEUU ha llegado ya a 15.000 millones de dólares en donaciones a Kamala Harris y Donald Trump. A pocos días de la jornada de las elecciones del 5 de noviembre, OpenSecrets predice que el ciclo electoral federal de 2024 va camino de ser el más caro de la historia, con un gasto total al final de campaña de al menos 15.900 millones de dólares. Esto superará el récord del ciclo de 2020, con un total de 15.100 millones de dólares. Los grupos externos, en su mayoría super PAC, han gastado aproximadamente 2.600 millones de dólares en las elecciones que enfrentan a Donald Trump y Kamala Harris. Si las tendencias de gasto actuales se mantienen, el gasto externo total para todo el ciclo electoral superará los 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se financian las campañas electorales en Estados Unidos? ¿Qué hacen con el dinero los diferentes candidatos? ¿Quién financia los 15.000 millones de la campaña de Trump y Harris?: así funcionan las donaciones:

Grandes donantes de Trump y Harris

Timothy Mellon. Total: 165.043. 900 dólares. 3. 700 dólares a los demócratas. 140.032.600 a los republicanos. 40.600 dólares (dinero directo a los candidatos). 165.003.300 (dinero indirecto a los candidatos).

Jeffrey S. & Janine Yass. Total: 79.678.680 dólares. 1.500 dólares a los demócratas. 78.872.180 a los republicanos. 960.399 (dinero directo a los candidatos republicanos). 78.718. 281 (dinero indirecto a los candidatos).

Kenneth C. Griffin. Total: 75.408.884 dólares. Nada a los demócratas. 75.405.484 a los republicanos. 1.408.884 dólares (dinero directo a los candidatos). 74.000.000 (dinero indirecto a los candidatos).

Richard & Elizabeth A. Uihlein. Total: 74.388.644 dólares. Nada a los demócratas. 74.361.914 a los republicanos. 3.230.335 (dinero directo a los candidatos). 71.158.309 (dinero indirecto a través de PAC y super PAC que apoyan a Trump).

Paul E. Singer. Total: 45.799.100 dólares. Nada a los demócratas. 43.794.100 (dinero a los republicanos). 2.649.100 (dinero a los republicanos). 43.150.000 (dinero indirecto a los candidatos).

Michael R. Bloomberg. Total: 41.512.234 dólares.

Rob Bigelow. Total: 34.981.500 dólares.

Reid Garrett Hoffman. Total: 30.757.500 dólares.

Fred Eychaner. Total: 25.723.400 dólares.

Sheldon G. & Miriam O. Adelson. Total: 25.419.400 dólares.

¿Cuánto se puede donar para una campaña política?

Soft Money (dinero blando). Donaciones de campaña en EEUU realizadas a un partido, un candidato estatal o un grupo de interés. Este dinero se utiliza para actividades de campaña de registro de votantes y las campañas de captación de votos. Sin embargo, los partidos utilizan cada vez más el dinero blando para los llamados anuncios «temáticos» que critican o promocionan a un candidato presidencial, así como para otras actividades que estén orientadas a influir en el resultado de unas elecciones presidenciales.

Hard Money (dinero duro). Está sujeto a límites y prohibiciones de contribución. Dinero para apoyar o perjudicar directamente a un candidato. El hard money (dinero duro) se puede destinar pagar anuncios de televisión, correos masivos, pegatinas, carteles para los jardines, que tradicionalmente se colocan en las casas de los votantes o en la puerta de las sedes de campaña, y otras comunicaciones que mencionen a un candidato.

Dark Money (dinero negro). No se revela el origen del dinero. Las organizaciones sin ánimo de lucro políticamente activas, como las 501(c)(4), no suelen tener la obligación legal de revelar sus donantes, aunque gasten para influir en las elecciones.

¿Cómo llega el dinero a los candidatos?

Campaña de los candidatos. En este caso, la campaña Trump-Vance o Harris-Walz. Llega directamente a los candidatos. Pero, está sometido a grandes restricciones de la ley federal de financiación. Por eso, se han creado los diferentes grupos que se citan a continuación que sortean las regulaciones de las campañas.

PAC. El PAC es el término popular para referirse a un comité político organizado con el propósito de recaudar y gastar dinero para elegir y derrotar a los candidatos, destacando la actividad de los PACs en las elecciones presidenciales, que son organizaciones 527, conocidas así por la sección del código fiscal en el que se integran, exentas de pagar impuestos. La mayoría de los PACs representan intereses empresariales, comerciales, laborales o ideológicos. Por ejemplo, destaca el PAC de la empresa de Microsoft; sindicatos, como el PAC de los Teamsters; o de intereses ideológicos, como el PAC de EMILY’s List, que suele trabajar a favor de candidatos demócratas, o el PAC de la Asociación Nacional del Rifle, a favor de los republicanos.

Super PAC. Los Super PAC pueden recaudar y utilizar sumas ilimitadas de dinero con el único propósito de realizar gastos independientes para apoyar u oponerse a candidatos políticos. A diferencia de los PACs tradicionales, los Super PACs no pueden donar dinero directamente a los candidatos. Los Super PACs están obligados a revelar sus donantes a la Comisión Electoral Federal, a los que se les prohíbe coordinar sus gastos con los de las campañas de los candidatos. Todavía así, la FEC no vigila esta norma, mientras que los parámetros exactos no son claros.

¿Un candidato puede gastar su propio dinero en su campaña política?

Sí, como por ejemplo, el multimillonario Michael Bloomberg. También, el senador David Trone, demócrata de Marylando que se gastó en sí mismo 62.471.000.