Qué es el ‘cinturón latino’ de Pensilvania: claves y por qué sus votantes confían cada vez más en Trump

El mensaje del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump cala cada vez más entre el voto latino en Estados Unidos, descontento por el alto coste de la vida. Se refleja en las encuestas de las elecciones presidenciales. Casi tres de cada 10 votantes latinos afirman que la economía es lo que determinará su voto el 5 de noviembre. Por ello, el voto latino cada vez confía más en Trump, a pesar de que no tiene una campaña especial para estos votantes como la vicepresidenta Kamala Harris. Su clave: «No hacemos nada específico. Los temas son comunes para todos: la inflación, los precios altos, afectan a latinos, asiáticos, afroamericanos, a todos. Con los latinos, lo hacemos en inglés y en español, pero el mensaje es el mismo para todos», ha explicado Jaime Florez, director de Comunicación en español de la campaña de Trump y del Comité Nacional Republicano. Esto unido al aumento de población latina hace que en algunos estados, como por ejemplo en Pensilvania, se empiece a hablar del cinturón latino, que puede desequilibrar la balanza a favor de Trump. En este estado, hay 580.000 votantes latinos, según el censo. En Estados Unidos, hay 36,2 latinos que pueden votar, según el Pew Research Center.

El voto latino tradicionalmente ha votado al Partido Demócrata. En cambio, en estas elecciones, Kamala Harris, que todavía tiene su apoyo, ha registrado mínimos históricos si se comparan los datos con elecciones anteriores, debido a que como el resto de los votantes confían más en Trump para solucionar el asunto que más les importa: la economía.

Como se puede ver en el gráfico de abajo, realizado a partir de una encuesta de Telemundo y NBC en inglés y español de septiembre, Harris obtiene el peor dato en los últimos 12 años. Pierde 11 puntos si se compara con Barack Obama en 2012, 15 puntos si se contrasta con Hillary Clinton en 2016 y 11 puntos si se equipara con Joe Biden en 2020.

We are out in the community meeting voters where they are.

President Trump is going to win a historic share of the Latino vote.

Democrats should be shaking in their boots.

📍Reading, PA pic.twitter.com/01x2u5LnFn

— ThePersistence (@ScottPresler) October 12, 2024