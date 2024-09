El peso de los Kennedy, la familia más icónica del Partido Demócrata, todavía se siente décadas después del asesinato del celebrado JFK en Dallas (Texas). Los demócratas han entrado en pánico desde que el sobrino de JFK e hijo de Robert F. Kennedy, fiscal general y senador de Nueva York, Robert F. Kennedy Jr. haya ofrecido su respaldo al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, y se haya retirado de la carrera presidencial para no dividir el voto. A continuación, se enumeran las triquiñuelas de todo el juego sucio de los demócratas tras el apoyo de Robert F. Kennedy Jr. al ex presidente Donald Trump tras haber entrado en pánico.

Es una carrera sin precedentes, en la que uno de los candidatos ha sufrido un atentado recibiendo como Kennedy un disparo en la cabeza, otro, el presidente Joe Biden, ha anunciado su retirada de la carrera, forzado por los líderes de su partido, en favor de su vicepresidenta Kamala Harris, ahora candidata demócrata, y Robert F. Kennedy Jr., miembro de la familia más icónica del establishment demócrata, ha roto con su partido y apoyado a Trump, un candidato que va contra toda norma y el establishment de ambos partidos.

Un republicano en una administración demócrata. En la entrevista de la cadena izquierdista CNN, la vicepresidenta Kamala Harris, desesperada por conseguir el favor del voto blanco de clase media y moderado, ha reconocido que podía incluir en su administración, en caso de que ganase, a un candidato republicano, con la intención de contrarrestar el efecto Robert F. Kennedy Jr. entre el electorado. Según las encuestas, recogidas por la cadena Abc News, la salida de Kennedy le ayudará a Trump con el grupo de votantes hombres mayores de 30 años, que son los que necesita Kamala Harris. Según el desglose de este estudio, Trump sube entre un punto y 1,5 entre los hombres blancos universitarios y sin título, los hombres de dos grupos demográficos, entre 30 y 64 años y mayores de 65, y los hombres de las zonas rurales.

Los demócratas han denunciado a Robert F. Kennedy Jr. No quieren que retire su nombre de las papeletas de los estados indecisos, donde Trump va por delante de Kamala Harris. Un tercer candidato, que divida el voto, puede perjudicar a Trump, como ya le ocurrió al vicepresidente de Bill Clinton, Al Gore, en las elecciones de 2000, que perdió contra George W. Bush, al fragmentarse el voto con el tercer candidato, Ralph Nader. Por ello, los demócratas, que han entrado en pánico después de ver el efecto Kennedy en las encuestas, han denunciado al sobrino de JFK para que no pueda retirar su nombre de las papeletas electorales. De momento, Kennedy ha podido retirarse de Florida, Maine, Nuevo Hampshire, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Texas, Virginia y Wyoming. En cambio, espera en Michigan y Carolina del Norte, dos estados fundamentales, al haber tenido éxito las demandas de los demócratas.

Un Kennedy en la convención de Kamala Harris. Los demócratas han sacado a un Kennedy en la convención y los mítines de Kamala Harris para mostrar que la familia Kennedy apoya a la vicepresidenta de Trump y contrarrestar el apoyo de RFK Jr. Ha sido el nieto de JFK, Jack Schlossberg, hijo de Carolina Kennedy. En cambio, más joven, carece del carisma y la experiencia política de Robert F. Kennedy Jr.

Kamala Harris quiere a los votantes de Robert F. Kennedy Jr. Harris está desesperada por conseguir que el electorado de RFK Jr. le dé su voto. Las encuestas del Centro Pew muestran que el 60% de los votantes de RFK tienen menos de 50 años. Mientras, los votantes de RFR Jr. son nuevos, ya que reconocen que no suelen estar muy motivados para participar en los procesos electorales. La mayoría estaban en contra de Harris y Trump, pero ha reconocido que seguirá a RFK Jr.