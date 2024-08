Robert F. Kennedy Jr. abandona la carrera presidencial y apoya a Donald Trump

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., sobrino del ex presidente John F. Kennedy, ha anunciado este viernes desde Arizona que ha suspendido su candidatura electoral, anunciando de forma oficial su respaldo al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano a la Casa Blanca. «En el nombre de salvar a la democracia, el Partido Demócrata se ha desmantelado, le falta confianza, el Partido Demócrata ha seguido intentando boicotear mi candidatura, imponiendo requisitos muy difíciles para que pueda presentarme en ciertos estados», ha reconocido el hijo de Roberto F. Kennedy, ex fiscal general de Estados Unidos y ex senador de Nueva York.

El apoyo del sobrino del presidente John F. Kennedy a Donald Trump representa un duro golpe la vicepresidenta Kamala Harris, al recibir el portazo de uno de los miembros de la familia más emblemática del Partido Demócrata.

Al explicar su decisión de respaldar a Trump, Kennedy ha destacado «era el padre de mi padre, de mi tío, yo le he prometido lealtad. Acudí a la primera convención demócrata cuando tenía seis años, en 1960», en referencia a la Convención Nacional Demócrata de John F. Kennedy.

«Entonces, los demócratas eran los defensores de la Constitución, de derechos civiles. Lucharon contra el autoritarismo. Contra la censura. Guerras injustas. Éramos el partido de la clase trabajadora. Los demócratas eran el partido de la transparencia. Trabajamos en contra de los grandes intereses de las corporaciones. Dejé el partido el pasado octubre porque ya no era el partido de los valores con los que crecí. Ahora se ha convertido en el partido de la guerra, la censura y la corrupción. De las grandes tecnológicas. Del dinero», ha explicado el sobrino de JFK, el cual ha abandonado este viernes la carrera para no restarle votos a Donald Trump contra Kamala Harris.

«En unos 10 estados disputados, mi presencia perjudicaría a Trump. Por eso, voy a pedir a los votantes a que no me voten», ha destacado el sobrino de JFK, el cual ha decidido apoyar a Trump para no dividir el voto y beneficiar a Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata, que durante décadas ha sido el partido de su familia.