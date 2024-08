Robert F. Kennedy, sobrino de JFK, piensa terminar su campaña y apoyar a Trump para no dividir el voto

El candidato independiente a la presidencia de EEUU Robert F. Kennedy Jr., sobrino de John F. Kennedy, considera poner fin a su campaña para unir fuerzas con su rival republicano Donald Trump, según ha confirmado este martes su compañera de ticket Nicole Shanahan, en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago (Illinois).

En una declaración en redes sociales este martes, Robert F. Kennedy Jr. ha reconocido que «como siempre, estoy dispuesto a hablar con líderes de cualquier partido político para promover los objetivos a los que he servido durante 40 años en mi carrera y en esta campaña».

As always, I am willing to talk with leaders of any political party to further the goals I have served for 40 years in my career and in this campaign. These are: reversing the chronic disease epidemic, ending the war machine, cleaning corporate influence out of government and…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 20, 2024