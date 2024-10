Elecciones EEUU 2024: ¿cómo funcionan los colegios electorales en Estados Unidos?

El martes, 5 de noviembre, se celebran las elecciones presidenciales de EEUU, con Donald Trump y Kamala Harris como principales candidatos a ocupar la Casa Blanca. Es una carrera sin precedentes: el candidato republicano, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido víctima de dos atentados. Mientras, la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, ha reemplazado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como candidato demócrata después de que se pusieran de manifiesto sus problemas cognitivos en el debate del 27 de junio en Atlanta (Georgia).

Desde la aprobación de la Constitución en el año 1787, el sistema electoral del país norteamericano se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Resulta de especial interés conocer cómo funcionan los colegios electorales en Estados Unidos. El sistema cuenta con una serie de características muy diferentes de las que rigen en España.

Cómo funcionan los colegios electorales en Estados Unidos: las claves

Oficialmente, el día de las elecciones de Estados Unidos 2024 es el 5 de noviembre. Los comicios siempre se celebran el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre. Sin embargo, se permite el voto anticipado en los centros electorales con anterioridad a esta fecha, así como el voto por correo.

A diferencia de lo que ocurre en España, en Estados Unidos los ciudadanos no votan directamente al candidato que quieren que sea presidente, sino a los miembros del Colegio Electoral.

A partir de agosto de 2024, 47 estados, la capital de Washington, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes ofrecen la posibilidad de votar por anticipado en persona a todos los votantes (esto incluye a los estados con elecciones exclusivamente por correo). Tres estados (Alabama, Mississippi y New Hampshire) no ofrecen el voto anticipado en persona, aunque sí hay opciones para los votantes que no estén en estos estados el día de las elecciones.

Colegios Electorales

El Colegio Electoral es un órgano que tiene cada uno de los 50 estados del país. En cambio, en Nebraska y Maine los votos se calculan de manera mixta. Estos dos estados utilizan el método del distrito congresual. Asignan dos votos electorales al ganador del voto popular del estado. Después un voto electoral al ganador del voto popular en cada distrito congresual (dos en Maine, tres en Nebraska).

El número de electores que tiene el Colegio Electoral de cada estado es igual al número de miembros con los que cuenta en la Cámara de Representantes y el Senado, más tres de la capital de Estados Unidos, Washington D.C. A día de hoy, hay un total de 538 electores.

Después de los comicios, se hace el recuento de papeletas. En 48 estados y en Washington D.C., el candidato que obtiene más votos se lleva todos los electores del estado, aunque sólo haya ganado por una papeleta.

En 2016, Hillary Clinton obtuvo tres millones de votos más que Donald Trump, pero este último consiguió ganar en 30 estados, con 304 votos del Colegio Electoral, lo que le hizo vencedor.

Ganador final de las elecciones

Finalmente, el ganador de las elecciones EEUU 2024 será el candidato que obtenga al menos 270 votos electorales de los 538 que hay en juego. Después del recuento del voto popular, no se proclama el ganador hasta el 17 de diciembre, cuando los electores de los Colegios Electorales se reúnan y voten por el presidente y el vicepresidente.

El 6 de enero de 2025 el Congreso recibirá los votos electorales de cada estado y se anunciará quién es el presidente. El 20 de enero de 2025 se celebrará la ceremonia de investidura en la Casa Blanca.