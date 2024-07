Donald Trump: cambió el Partido Republicano para siempre y pasará a la historia por sobrevivir a un atentado

Donald Trump nació en Queens, Nueva York, el 14 de junio de 1946. Actualmente, tiene una fortuna de 6.400 millones de dólares. Trump cambió las reglas del juego en política del establishment del Partido Republicano. Pasará a la historia por haber sobrevivido a un atentado en Butler (Pensilvania), donde recibió durante un mitin electoral una bala en la cabeza que le dio en la oreja derecha. Su padre, Fred Trump, era un promotor inmobiliario. Trump estudió en la Academia Militar de Nueva York y en la Escuela Wharton de Finanzas y Comercio de la Universidad de Pensilvania.

En 1971 se hizo cargo de la empresa inmobiliaria de su padre, a la que cambió el nombre: Trump Organization. Donald Trump empezó a desarrollar diferentes proyectos: hoteles, complejos turísticos, edificios residenciales y comerciales, casinos y campos de golf. Su primer libro fue The Art of the Deal, publicado en 1987. En 2004 lanzó el programa de telerrealidad The Apprentice en NBC.

En 2005, Donald Trump se casó con la modelo eslovena Melania Knauss. Tienen un hijo, Barron. Anteriormente, se casó con la modelo e instructora de esquí Ivana Trump con la que tuve tres cuatro hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Después se casó con Marla Maples con la que tuvo una hija, Tiffany.

Trump, conocido por sus grandes contribuciones al Partido Demócrata, en junio de 2015 anunció su candidatura a la carrera presidencial en el Partido Republicano. En un principio, pocos se tomaron en serio su candidatura. La prensa de la élite liberal estadounidense bromeó con incluirle en las páginas de la sección de Espectáculos en vez de Política.

Trump hizo enmudecer a las élites

En cambio, hizo enmudecer a las élites liberales cuando empezó a ganar primaria tras primaria. Derrotó a más de una docena de rivales para ganar la nominación republicana. Hizo una campaña diferente a los políticos del establishment, que conectó con la base de votantes republicanos que se sentía abandonada por los políticos entregados a la globalización y las élites de las dos costas de Estados Unidos. En principio, la candidata demócrata Hillary Clinton se frotaba las manos, al pensar que su camino a la Casa Blanca era cuestión de un paseo con Trump como contrincante en el Partido Republicano. En cambio, se equivocó: Trump derrotó a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton con su lema de campaña fue «Make America Great Again» (Hagamos a América grande de nuevo, en español), en la que una de las grandes promesas de campaña fue endurecer las posturas migratorias.

Sin experiencia política previa, el presidente Trump utilizó métodos poco convencionales para comunicarse con los votantes, que, sin embargo, resultaron muy efectivos. En particular, utilizó la plataforma de redes sociales Twitter como principal mecanismo de comunicación directa con el público estadounidense, otros políticos y la prensa.

Reforma fiscal

Como presidente, presentó una importante ley de reforma fiscal y supervisó una reducción de los impuestos sobre la renta. Sus políticas comerciales proteccionistas incluyeron aranceles al aluminio, el acero y otros productos extranjeros. La administración Trump también renegoció acuerdos comerciales con México, Canadá, China, Japón y Corea del Sur. Otras prioridades nacionales fueron los nombramientos para el Tribunal Supremo y la judicatura federal, el aumento de los presupuestos militares, el control de las fronteras y la inmigración, la reforma de la justicia penal y la reducción de los precios de los medicamentos con receta.

Encuentro con Kim Jong Un

En política exterior, la administración Trump trasladó la Embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y negoció acuerdos de normalización entre Israel y varios países. En 2018, el presidente Trump asistió a una cumbre con Kim Jong Un, siendo la primera vez que un presidente en ejercicio se reunía con un líder norcoreano.

En 2018, se produjo un cierre parcial del Gobierno al discrepar Trump con el Congreso sobre la financiación de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El lapso de financiación duró treinta y cinco días antes de que se resolviera.

En 2019, la Cámara de Representantes sometió a un impeachment al presidente Trump basándose en acusaciones de obstrucción al Congreso y abuso de poder. En 2020, el Senado absolvió a Trump de ambos artículos del impeachment.

Después del primer caso confirmado de Covid en 20 de enero de 2020, el resto de la presidencia de Trump se consumió con la pandemia. Los críticos argumentaron que la respuesta de Trump a la pandemia se retrasó y no fomentó suficientemente las prácticas de salud pública para reducir la propagación del virus. Sin embargo, el programa de la administración Trump Operación Warp Speed ayudó al desarrollo por parte del sector privado de dos vacunas aprobadas.

Trump perdió la reelección frente al candidato demócrata Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, pero alegó públicamente que el fraude electoral generalizado había afectado al resultado. El 6 de enero de 2021, los partidarios del presidente Trump viajaron a Washington para una concentración de «Salvemos América». Trump se dirigió a la gran multitud en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, y animó a los asistentes a protestar contra el recuento de los votos en el Congreso. El mitin se tornó violento cuando los partidarios del presidente desbordaron a las fuerzas del orden. Irrumpieron en el Capitolio e interrumpieron el recuento de votos. Cinco personas murieron. El complejo del Capitolio sufrió daños por valor de millones de dólares.

El 13 de enero de 2021, las acciones de Trump provocaron que la Cámara de Representantes aprobara otro artículo de destitución: la incitación a la insurrección. Es el único presidente de la historia de Estados Unidos que ha sido sometido a un impeachment, juicio político dos veces, por el Congreso.

El 30 de mayo de 2024, Trump se convirtió en el primer ex presidente en ser condenado tras ser declarado culpable de 34 delitos graves por falsificar registros comerciales en relación con un soborno en 2016 a la estrella de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, quien afirmó haber tenido un romance con Trump en 2006.