La vicepresidenta Kamala Harris ha liderado durante septiembre en la media general de las encuestas con dos puntos de ventaja sobre el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump. Igual que Hillary Clinton en septiembre de 2016. La demócrata perdió de forma estrepitosa en esas elecciones presidenciales, a pesar de ganar el voto popular, por no tener en cuenta el sistema del Colegio Electoral. ¿Puede repetirse lo que ocurrió en 2016? Sí, y por las mismas razones: Trump puede ganar las elecciones presidenciales al vencer en los swing states (estados indecisos), gracias al sistema del Colegio Electoral, aunque pierda en número y porcentaje de votos como en 2016. Si las elecciones presidenciales se celebrasen este martes, Trump ganaría con 281 votos electorales la Casa Blanca. Harris se quedaría con 257. Este año la clave la tiene Pensilvania, donde Harris no convence a los votantes de clase media trabajadora. Ha sido incapaz de presentarles un plan concreto económico.

El sistema del Colegio Electoral establece que cada candidato necesita 270 votos electorales para ganar la Casa Blanca. Divide cada estado en un número de votos electorales determinado, dependiendo, entre otros factores, de su población. Premia al ganador de cada estado, el cual se lleva todos los votos del mismo por la norma de the winner takes all (el ganador se lo lleva todo). Por ello, Trump hace este año una campaña centrada en los swing states, que suman 94 votos electorales, como hizo en 2016. Tiene un mensaje basado en economía, inmigración y seguridad, que es lo que le importa a los votantes de clase media de estos estados. Mientras, Harris es incapaz de presentar propuestas concretas. Esto le ha hecho a Trump ir arriba en las encuestas en cuatro de estos estados y en la media general de los sondeos de los siete. Tiene ventaja en Arizona (11 votos electorales), Carolina del Norte (16 votos electorales), Georgia (16) y Pensilvania (19). Harris en Nevada (6), Michigan (15) y Wisconsin (10). En cambio, los demócratas no las tienen todas consigo en los dos últimos estados citados. Trump ya lo ganó en 2016 y puede volver a conseguir el 5 de noviembre, día de elecciones, a pesar de las encuestas.

Sistema del Colegio Electoral

Como se ha indicado con anterioridad, Trump o Kamala Harris necesitan 270 de los 538 votos electorales en los que está dividido el mapa electoral para ganar la Casa Blanca. Cada estado está dividido en un número determinado de votos electorales. Esta cifra se obtiene de la suma de dos votos electorales fijos (los dos senadores de cada estado en la Cámara Alta) y un número de votos electorales proporcional a la población de cada estado (igual al número de distritos electorales de cada estado representados en la Cámara Baja). Hay que añadir tres votos electorales de la capital de Washington, que no tiene representación en la Cámara de Representantes, establecidos por la 23ª Enmienda.

El ganador de cada estado se decide por el sistema the winner takes all (se lleva todos los votos de cada estado). Por ello, los estados indecisos cobran importancia como Arizona (11 votos electorales), Nevada (seis votos electorales), Carolina del Norte (12), Georgia (16), Pensilvania (19), Michigan (15) y Wisconsin (10). Trump tiene 219 votos electorales asegurados, que proceden de la suma de los estados tradicionalmente republicanos. Mientras, Kamala Harris tiene 215 de los demócratas. En cambio, Trump ha roto el Muro Azul (estados feudos demócratas de Pensilvania, Michigan y Wisconsin). Ha ganado Pensilvania, según las encuestas publicadas este martes. Va por delante en las encuestas en Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Por ello, volvería a teñir el mapa de rojo como hizo en 2016 y ganaría la Casa Blanca con 281 votos electorales.

Porcentaje de votos Trump-Harris

Según la media general de las encuestas, Donald Trump lograría el 47,3%. Kamala Harris se haría con el 49,1%. Un margen muy parecido al de 2016 cuando Trump ganó las elecciones a pesar de perder en porcentaje de votos.

Votos electorales Trump-Harris

Si se otorga a cada candidato los estados en los que lideran las encuestas, Donald Trump conseguiría 281 votos electorales. Kamala Harris se haría con 257.

Información recogida de las encuestas generales fecha de 1 de octubre de 2024 de Morning Consult, Rasmussen Reports, Quinnipiac, CNN y de los sondeos de los estados indecisos.

Voto popular Trump-Clinton

Trump ganó 62.984.828 votos. Hillary Clinton consiguió 65.853.514 votos.

Porcentaje de votos Trump-Clinton

Donald Trump logró el 46,1%. Hillary Clinton se haría con el 48,2%.

Voto electoral Trump-Clinton

El voto electoral es el importante, debido al sistema the winner takes all (el ganador de cada estado se lleva todos los votos electorales de que cada estado). Se necesitan 270 para llegar a la Casa Blanca.

Donald Trump ganó las elecciones con 304 votos electorales. Hillary Clinton perdió las elecciones al conseguir 227.

¿Por qué Clinton perdió?

La opinión general es que Hillary Clinton se quedó corta en los estados del Rust Belt (Cinturón del óxido, en los estados manufactureros: Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental, Kentucky, Indiana, Michigan, Illinois, Wisconsin y Minnesota). La realidad es que Hillary Clinton perdió Pensilvania porque Donald Trump consiguió movilizar a los votantes de clase media trabajadora de zonas rurales y pequeñas ciudades, que le votaron en masa.

Clinton siguió la fórmula demócrata habitual para triunfar en Pensilvania: obtener grandes márgenes en las ciudades de Filadelfia y Pittsburgh y prevalecer por un margen más estrecho en los condados suburbanos alrededor de Filadelfia. En cambio, esa estrategia se ha quedado anticuada, debido a la capacidad de Trump de movilizar a la clase media trabajadora.