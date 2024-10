Así explica Walz su mentira sobre la protesta de Tiananmén: «Soy un cabeza de chorlito»

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, número 2 de Kamala Harris, intentó eludir una pregunta de la moderadora Margaret Brennan durante el debate vicepresidencial del martes, madrugada ya del miércoles, en la cadena CBS en Nueva York sobre su afirmación de que estuvo en Hong Kong durante la masacre de la plaza de Tiananmén. En realidad, no fue así. Fue el momento más destacado del debate entre el senador de Ohio, J. D. Vance, número 2 de Donald Trump, y Walz, número 2 de Kamala Harris. En un principio, reconoció que «mis vecinos saben quién soy. Me equivoqué al hablar de esto». Cuando Margaret Brennan le insistió en que explicara por qué había hecho esa afirmación falsa, Walz se limitó a responder: «No he sido perfecto, y a veces he sido un cabeza de chorlito». Walz ya ha mentido sobre haber estado desplegado en Afganistán y ser veterano de guerra.

Así, la moderadora, Margaret Brennan, tuvo que preguntarle hasta en dos ocasiones para que Tim Walz reconociera que había mentido durante este debate vicepresidencial, el único de la campaña de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que Kamala Harris va por delante en la media general de las encuestas. En cambio, Trump va por delante en los estados indecisos, que tienen la clave de las elecciones. Walz ha ofrecido respuestas contradictorias sobre su estancia en Hong Kong. Recientemente, en febrero, dijo en un podcast que había estado en Hong Kong el 4 de junio «cuando ocurrió lo de Tiananmén». Pero no viajó a China hasta agosto de 1989 como parte de un programa de profesores estadounidenses al extranjero.

Cuando se le preguntó por su estancia en China por primera vez durante el debate de la CBS, Walz dijo que la experiencia le había permitido comprender mejor el mundo: «Miren, crecí en un pequeño pueblo rural de Nebraska, un pueblo en el que ibas en bici con tus colegas hasta que se encendían las farolas, y estoy orgulloso de ese servicio», explicó Walz mientras le temblaba la voz durante el debate a 34 días de las elecciones presidenciales. «Me alisté en la Guardia Nacional a los 17 años, trabajé en granjas familiares y luego utilicé la ley GI para hacerme profesor». Entonces, Walz explicó que «cuando era un joven profesor, tuve la oportunidad en el verano del 89 de viajar a China, hace 35 años».

«Volví a casa y entonces empecé un programa para llevar allí a los jóvenes. Llevábamos equipos de baloncesto. Llevábamos equipos de béisbol. Llevábamos bailarines. Viajábamos a China», aseguró Walz, señalando que los viajes eran «para intentar aprender».

«Miren, mis vecinos saben quién soy. Han visto dónde estaba. Seré el primero en decirles que me he volcado, y he intentado hacerlo lo mejor que he podido, pero no he sido perfecto», destacó Walz sobre su mentira sin mencionarla de forma directa.

Entonces, la moderadora le volvió a preguntar, debido a que le señaló que no le había contestado a la pregunta: «A veces soy un cabeza de chorlito». «Muchas veces, hablo mucho. Me dejo llevar por la retórica. Pero aprendí mucho sobre China», dijo Walz, el cual también ha mentido sobre haber estado desplegado en Afganistán. En ese caso, explicó en la primera entrevista de campaña que realizó la CNN que «mi gramática no siempre es la correcta».