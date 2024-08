Durante la entrevista del jueves en la cadena izquierdista CNN, el gobernador de Minnesota Tim Walz, compañero de ticket a la Casa Blanca de la vicepresidenta Kamala Harris, tuvo que abordar sus mentiras sobre haber estado en Afganistán y su rango militar. Según Walz, no se expresó muy bien cuando contó su historia de guerra, en la que en realidad nunca estuvo: «Mi mujer, el inglés, siempre me dice que mi gramática no es muy buena», explicó, justificando como pudo, que se han sacado de contexto sus palabras después de hablar en contra de los tiroteos en los colegios. En cambio, sí es cierto que se retiró de la Guardia Nacional en mayo de 2005, cuando sabía que iba a ser desplegado en Irak y sí estuvo en la Operación Libertad Duradera, como el Pentágono llama a la guerra de Afganistán, pero de apoyo en Italia. Nunca en combate.

Las mentiras de Tim Walz le han perseguido hasta en esta entrevista del jueves en CNN, realizada por una amiga de Kamala Harris. Antes han suscitado una carta abierta de 50 senadores y congresistas militares del Capitolio, abordando sus preocupaciones sobre las mentiras del gobernador, que no se han quedado en su supuesto problema con su inglés: también mintió cuando se presentaba en el Congreso en su época de legislador como veterano de guerra y cuando decía que se había jubilado de la Guardia Nacional con el máximo rango, como sargento mayor de mando.

Como se puede ver en el vídeo y leer en la transcripción de la pregunta y la respuesta, Walz intentó evadir dar explicaciones en un principio, respondiendo de forma vaga:

La periodista Dana bash le preguntó: «El país está empezando a conocerle. Quiero hacerle una pregunta sobre cómo ha descrito su servicio en la Guardia Nacional. Usted dijo que llevaba armas en la guerra, pero nunca ha desplegado realmente en una zona de guerra. Un funcionario de la campaña dijo que se había equivocado. ¿Fue así?». Y ante lo que Walz contestó: «Bueno, en primer lugar, estoy increíblemente orgulloso. Llevo 24 años vistiendo el uniforme de este país. Igualmente orgulloso de mi servicio, ya sea en un aula de la escuela pública, ya sea el Congreso o como gobernador. Mi historial habla por sí solo, pero creo que la gente aún está por conocerme. Hablo como ellos. Hablo con franqueza. Llevo mis emociones a flor de piel, y hablo con especial pasión sobre los tiroteos contra nuestros hijos en las escuelas y en torno a las armas. Así que creo que la gente me conoce. Saben quién soy. Saben dónde está mi corazón. Y, de nuevo, mi historial ha estado ahí durante más de 40 años para hablar por sí mismo», intentó despistar Walz a la periodista, la cual volvió a insistir con otra pregunta, a pesar de ser amiga de Kamala Harris: «Y la idea de que usted dijo que estaba en guerra. ¿Se ha expresado mal, como ha dicho la campaña?».

Entonces, Walz tuvo que reconocer que «sí, dije que estábamos hablando después de un tiroteo en la escuela sobre las ideas de llevar estas armas de guerra. Y mi mujer, mi inglés, me dice que mi gramática no siempre es correcta», intentó justificar Walz, que después le echó la culpa al resto por sus mentiras: «De nuevo, si no es esto, es un ataque a mis hijos por mostrar amor por mí, o es un ataque a mi perro, no voy a hacer eso. Lo que nunca haré es menospreciar el servicio de otro miembro de ninguna manera».

Las mentiras de Walz: Afganistán y rango

Las explicaciones de Walz no corresponden a sus declaraciones. Walz ha mentido diciendo que ha luchado en Afganistán y que es sargento mayor de mando retirado. De hecho, se retiró meses antes de ser desplegado con la Guardia Nacional en 2005 en Irak.

Afganistán. La campaña también reconoció que Walz se expresó mal en un vídeo de 2018 publicado en las redes sociales, diciendo que «las armas de guerra que llevé en la guerra». Walz pasó por Alemania y estuvo con la Guardia Nacional en Italia en 2003 para proporcionar seguridad a la base en apoyo de la Operación Libertad Duradera, nombre del Pentágono para la guerra en Afganistán. Pero, nunca en combate. En cambio, se presentó en diferentes actos en homenaje a los caídos de Afganistán en el Congreso como veterano de esta guerra y también utilizó su historial ficticio de guerra para hacer campaña como legislador y gobernador.

Rango. Conocido como E-9 en la jerga militar, el sargento mayor de mando es la cúspide del cuerpo de alistados del Ejército. El rango de sargento mayor de mando es sagrado entre los militares porque es poco frecuente. Walz fue sargento mayor al mando del 1.er Batallón, 125º de Artillería de Campaña de la Guardia de Minnesota durante menos de un año. Cuando dejó la Guardia Nacional, su rango se redujo a sargento mayor, un escalón por debajo, porque Walz no había completado todos los cursos necesarios para ostentar el rango tras su jubilación.