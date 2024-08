Medio centenar de militares veteranos, miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, han enviado una carta abierta el miércoles al gobernador de Minesota Tim Walz, número 2 de Kamala Harris del ticket demócrata a la Casa Blanca, en la que le critican por mentir sobre su carrera militar para sacar réditos políticos: «Has mentido para lanzar una carrera política, basada en un título que no ganaste y despliegues de combate en los que no participaste», han criticado 50 miembros del Congreso, entre los que destacan la senadora republicana de Iowa, Joni Ernst, miembro de la Guardia Nacional, el senador republicano de Kansas, Roger Marshall, de Infantería, o el senador republicano de Florida, Rick Scott, de la Marina de Estados Unidos.

En un memorándum de tres páginas publicado por la campaña Trump-Vance el miércoles, los veteranos exigen una disculpa y una explicación por parte de Walz, que mintió sobre su participación en combate y su rango en el momento de la jubilación: «Has mentido a lo largo de una carrera política lanzada sobre los cimientos de un título que no ganaste y de despliegues de combate en los que no participaste», se puede leer en la carta abierta.

«Ya has demostrado tu falta de voluntad para liderar en tiempos de guerra y tu falta de honor con tus flagrantes tergiversaciones, explotando y cooptando las experiencias de los veteranos de combate de Estados Unidos en beneficio propio», se escribe en la carta abierta. «Como resultado, los veteranos y los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos estamos preocupados por lo que sucedería si llegas a la Casa Blanca», le plantean de forma directa a Walz, que se ha negado a hablar de su currículum militar con los periodistas.

En Internet, sin embargo, hay varios ejemplos en los que habla de seguir a su grupo de la Guardia Nacional a la guerra de Irak. En cambio, abandonó su unidad antes de que entrara en combate. También ha afirmado ser «sargento mayor retirado», un rango del que fue desposeído por no haber completado el trabajo requerido.

La campaña de Kamala Harris tuvo que cambiar hace semanas la biografía del gobernador de Minesota, Tim Walz, sobre sus méritos como soldado y retirar un vídeo donde decía que había estado en Afganistán, debido a que había mentido sobre su rango y nunca había estado en la Operación Libertad Duradera de Afganistán, como critican en la carta abierta arriba mencionada, después de que la campaña de Trump y especialmente su compañero de ticket, el senador republicano J.D. Vance, veterano del Cuerpo de Marines de EEUU, hayan criticado las mentiras de Walz, aunque no sus 24 años de servicio en la Guardia Nacional.

A pesar de no haber estado en Afganistán, Tim Walz sí ha participado en actos donde le han agradecido su servicio en este país, se ha presentado como veterano de esta guerra en el Congreso y ha hecho campaña como veterano de la misma operación. Mientras, la campaña de Harris ha intentado defender las credenciales de Walz como ha podido, al afirmar que «en sus 24 años de servicio, el gobernador ha llevado armas, ha disparado y ha entrenado para usar armas de guerra».