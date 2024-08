La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minesota, Tim Walz, como su compañero de ticket para las elecciones presidenciales. Un VP a la medida de Kamala Harris que sea capaz de hablar a los votantes de la América rural del Medio Oste y sea sumiso con Harris, debido a que la vicepresidenta no quería a nadie que pudiera sobresalir por encima de ella. En cambio, Walz no es lo que parece: se ha desplazado demasiado a la izquierda en los últimos años. Por ello, puede que los votantes de la América rural no le quieran escuchar. Harris oculta además de su nº 2, Tim Walz, que fue detenido en 1995 por conducir ebrio y que fue permisivo durante la pandemia, mirando hacia otro lado ante los casos de fraude.

Es demasiado izquierdista, incluso para los demócratas. Fue muy criticado cuando dejó que durante las revueltas tras la muerte de George Floyd los manifestantes quemaran la ciudad antes de llamar a la Guardia Nacional, como le pedían los vecinos de Minesota.

Walz, de 60 años, es un veterano político que sirvió en el Congreso de Estados Unidos desde 2007 hasta 2019, cuando fue elegido gobernador de Minesota, derrotando al republicano Jeff Johnson.

Apoyado por los sindicatos, ha incluido el derecho al aborto en la constitución estatal y ha hecho de Minesota un refugio para los niños que buscan procedimientos médicos transgénero.

Since the day I announced my candidacy, I set out to find a partner who can help unite our nation and move us forward—a fighter for the middle class and patriot who believes in the promise of America.

I am here today because I found such a leader: Governor @Tim_Walz. pic.twitter.com/t1OnTsUZ4j

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 6, 2024