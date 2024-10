El multimillonario Jeff Bezos, propietario del periódico The Washington Post, ha vetado el endorsement (apoyo tradicional) a la vicepresidenta Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata. Es la primera vez en 36 años que el periódico de la capital de Estados Unidos no respalda a un candidato demócrata. En esta ocasión, no pedirán a sus votantes el respaldo en las urnas a ninguno de los candidatos: ni para Donald Trump ni para Kamala Harris, según se ha explicado en un artículo publicado en la portada de su edición digital: «El editor del Washington Post dijo el viernes que el periódico no respaldará la elección presidencial de este año, por primera vez en 36 años, ni en futuras elecciones presidenciales».

La decisión se ha anunciado a 11 días antes de las elecciones presidenciales, en las que el ex presidente Donald Trump y Harris van prácticamente empatados en la media general de las encuestas. Mientras, Trump va por delante en los estados indecisos (Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Michigan y Wisconsin).

La decisión del fundador de Amazon se produce después de que el propietario de Los Angeles Times, el multimillonario Patrick Soon-Shiong, haya decidido impedir el respaldo del rotativo de California a la vicepresidenta Kamala Harris, lo que provocó la dimisión de la editora editorial, Mariel Garza, seguida de la salida de otros dos miembros de su consejo editorial.

¿Qué quiere Bezos de Trump?

El fundador de Amazon ha evitado dar explicaciones a por qué ha impedido que su periódico respalde a Kamala Harris. En cambio, destaca que el multimillonario de Albuquerque (Nuevo México) haya intentado acercase a Trump con este movimiento debido a la rivalidad entre Elon Musk, propietario de Tesla, y Bezos. Musk es el millonario que más ha apoyado a Trump de forma abierta. Ha acudido a sus mítines de campaña en diferentes ocasiones y ha escrito mensajes a favor de Trump en Twitter (ahora conocida como X), red social que compró en 2022.

Entre las teorías del movimiento del propietario del periódico de Washington, destaca:

1) Podría querer ganarse el favor de Trump para perjudicar a Musk.

2) No querría apoyar a Kamala Harris de forma pública a través de su periódico, debido a que las encuestas internas señalan que Harris podría perder las elecciones.

Rivalidad entre Musk y Bezos

La rivalidad entre Elon y Jeff Bezos empezó 2004. Entonces, Musk se acercó a Bezos en 2004 para darle un recorrido por sus oficinas de SpaceX. Después, Bezos recibió un correo electrónico de Musk expresando su molestia porque Bezos no le había correspondido invitándolo a Seattle para ver la fábrica de Blue Origin. Bezos le invitó con su entonces esposa Justine Musk a Blue Origin. Durante la cena, Musk se puso a aconsejar a Bezos sin que le preguntase sobre una idea de Bezos. Entonces, Musk le dijo que desechase su idea de invertir en cohetes para ir al espacio. A Bezos no le sentó bien el consejo.

Musk ha insistido siempre en que sólo quería aconsejarle: «De hecho, hice lo mejor que pude para darle buenos consejos, que él ignoró en gran medida».

Después, Musk preguntó a Jeff Bezos si Amazon podía reseñar el nuevo libro de Justine. En su lugar, Bezos se ofreció a escribir una reseña personal, ya que eso no es lo que hace Amazon. Musk le respondió de forma brusca.

En 2013, los dos discutieron sobre quién podría alquilar una plataforma de lanzamiento de la NASA. SpaceX finalmente ganó. En 2021, la NASA eligió SpaceX en lugar de Blue Origin para ayudar a desarrollar los próximos proyectos de alunizaje. Pero Bezos no desistió y luchó contra la decisión llevando la decisión a los tribunales.