El 5 de noviembre Estados Unidos elige a su próximo presidente. La mayoría de los estados votan de forma tradicional a uno de los dos partidos: o bien al Partido Demócrata o bien Partido Republicano, pero existen otros estados que fluctúan entre un partido y otro. A estos estados se les conoce como swing states. Son los estados indecisos, péndulo o bisagra. Tienen la clave para determinar el resultado final de las elecciones y que el candidato ganador sume los 270 votos electorales que se necesitan para ganar la Casa Blanca. Entre los estados que tienen asegurados ambos candidatos, Donald Trump cuenta con 219 y Kamala Harris con 215.

Las elecciones presidenciales dependerán de lo que ocurra en estas elecciones de 2024 en siete estados: Arizona (11 votos electorales), Nevada (6 votos electorales), Georgia (16 votos electorales), Carolina del Norte (16), Pensilvania (19 votos electorales), Wisconsin (10) y Michigan (15). Entre otros, suman 94 votos electorales.

Pensilvania (19 votos electorales)

Pensilvania es el estado con mayor número de votos electorales en estas elecciones de 2024. En 2016, Donald Trump logró hacerse con la victoria de Pensilvania, un triunfo que no conseguía el Partido Republicano desde las elecciones 1988, cuando George H. W. Bush senior ganó en este estado. En esas elecciones, Donald Trump consiguió dar la vuelta al famoso Muro Azul (Blue Wall), formado por Pensilvania, Michigan y Wisconsin, fundamentales para que Kamala Harris gane estas elecciones. Trump ganó con una estrategia centrada en llamar la atención a los votantes de clase media de las pequeñas ciudades y las zonas rurales.

Michigan (15 electores)

En 2016, el republicano Donald Trump, logró cambiar el color de un estado que desde las elecciones de 1988, como se ha indicado con anterioridad. En este estado, la clase media trabajadora forma la espina dorsal del electorado, que tradicionalmente ha votado a los demócratas. En cambio, en 2016, empezó a abandonar este partido. Para sus votantes, lo más importante es la economía.

Wisconsin (10 electores)

Wisconsin es uno de los estados donde el Partido Demócrata está poniendo más empeño. En 2016, este estado fue determinante para la victoria de Donald Trump. Kamala Harris va ligeramente por delante de Trump en las encuestas. Para sus votantes de clase media trabajadora, lo más importante es la economía.

Georgia (16 electores)

Georgia es otro estado péndulo en estas elecciones en EEUU. Joe Biden ganó en 2020 en conocido como Estado del Melocotón, la primera vez que un candidato demócrata ganaba en este estado desde Bill Clinton en 1992.

Arizona (11 electores)

En el estado del Gran Cañón, Donald Trump ganó 2016. Mientras, Joe Biden Biden ganó en 2020 por un margen muy estrecho.

En estas elecciones, los asuntos que más preocupan a los votantes son la economía, la inmigración ilegal y la seguridad en la frontera. En este estado, hay un amplio porcentaje de población latina.

Carolina del Norte (16 electores)

Es un estado que tradicionalmente vota al Partido Republicano. Trump ganó Carolina del Norte por sólo 1,3 puntos porcentuales en 2020. Trump lleva meses por delante en las encuestas en este estado. En huracán Helene, ha golpeado de manera muy severa este estado, lo cual puede ser determinante para que Trump consigue agrandar su ventaja.

Nevada (6 votos electorales)

Es el estado péndulo que tiene menos votos electorales en estas elecciones en EEUU. Pero, tiene gran importancia en las elecciones presidenciales. La victoria de Biden en 2020 supuso la cuarta consecutiva de candidatos demócratas en el Estado Plateado. Pero, el margen fue pequeño. Igual que cuando lo ganó Hillary Clinton 2016.

Es un estado que no es fronterizo, como Arizona. Pero, la línea divisoria con México está cerca. Alrededor del 30% de su población es hispana. Este bloque tradicionalmente elige a los demócratas. Pero, en las últimas encuestas, registra mínimos históricos. Esta pérdida de apoyo puede ser determinante para Trump, debido a que Kamala Harris no ha conseguido llamar la atención de los votantes de clase media, a los que no consigue convencer debido a que no tiene un plan económico concreto.