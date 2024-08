El propietario de un terreno de Minneapolis (Minnesota) Arne Johansson ha criticado este jueves las políticas izquierdistas del gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, compañero de ticket de la vicepresidenta Kamala Harris a la Casa Blanca, por la invasión de su propiedad por personas sin hogar, que también han irrumpido en la casa y el edificio de al lado. Arne Johansson, como se puede ver en el vídeo de abajo, ha descrito cómo se ha deteriorado la ciudad de Minneapolis después de la pandemia y las protestas de los violentos de Black Lives Matter (BLM) por la muerte de George Floyd ante la pasividad del Walz. Su falta de intervención por miedo a repercusiones políticas puso en peligro a los vecinos de Minneapolis, y fue muy criticada, ante la incredulidad de los votantes de que no hiciera nada mientras durante tres días los violentos de BLM quemaban y saqueaban parta de la ciudad. Tres días tardó en llamar a la Guardia Nacional.

Desde entonces, la ciudad ha cambiado: Arne Johansson tiene un campamento de personas sin hogar en su propiedad, mientras en la ciudad hay más inseguridad y sus negocios no parecen haberse recuperado del golpe económico de las consecuencias del extremo confinamiento impuesto por el gobernador demócrata.

Como explica Arne Johansson en el vídeo de abajo, «recibí una llamada en la que me dijeron que la gente estaba llegando al terreno e instalando tiendas de campaña. Llamé a la policía. Alguien irrumpió en la casa de al lado. También en el edificio de al lado. Alguien tuvo una sobredosis anoche».

.@cabot_phillips toured a nice neighborhood turned homeless encampment in Minneapolis, a result of the radical policies of Walz’s administration.

See Cabot’s conversation with Arne, a landowner whose property was overtaken with limited response from the local authorities. pic.twitter.com/rOPZKgZLHt

— Daily Wire (@realDailyWire) August 22, 2024