Kamala Harris cuenta de nuevo su vida y carga contra Trump: «Su vuelta sería devastadora»

Kamala Harris pronunció este jueves su gran discurso de aceptación de la nominación como candidata de la carrera presidencial en la Convención Nacional Demócrata en Chicago (Illinois), la cual se ha convertido en histórica después de que el presidente Joe Biden participase el primer día tras ser expulsado de la campaña por los líderes y los donantes de su partido. Harris, que se aprovechó del apoyo de Biden tras su retirada para convertirse en candidata, sabiendo que Barack Obama quería un proceso abierto para elegir nominado, utilizó el discurso del jueves para presentarse a los votantes, debido a que hasta esa noche muchos no habían oído hablar de ella, y atacar al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano: «Su vuelta sería devastadora», utilizó el discurso del miedo Kamala Harris, como han hecho durante la convención el resto de los oradores que han cargado contra el republicano.

Harris mezcló la historia personal de su madre de superación, la cual los votantes han escuchado en diferentes ocasiones estos días, y los ataques contra Trump en un discurso de 77 minutos, donde no ofreció nuevas propuestas económicas, que era lo que esperaban los votantes independientes de los estados indecisos, y sí ofreció un discurso duro en materia de política exterior.

Como se ha indicado con anterioridad, Harris eligió hablar de sí misma durante gran parte de su intervención en vez de sus propuestas políticas: «Seré una presidenta que nos una en torno a nuestras más altas aspiraciones. Una presidenta que lidera y escucha, que es realista, práctica y tiene sentido común. Y que siempre lucha por el pueblo estadounidense. Desde el juzgado hasta la Casa Blanca, ése ha sido el trabajo de mi vida», destacó Harris.

Harris aprovechó su alocución en horario de máxima audiencia para presentar a los estadounidenses su mensaje central de campaña, en vez de desgranar propuestas políticas, como suelen hacer en estas convenciones los candidatos. La vicepresidenta atacó al ex presidente Donald Trump, candidato republicano, por, a su juicio, ser una amenaza contra la libertad, argumentando que ella tiene una agenda más progresista en la protección del derecho al aborto y en la expansión de la movilidad económica para la clase media.

Kamala Harris hizo hincapié en la historia de su vida personal, reecordando al discurso que pronunció el segundo día de la convención Michelle Obama: «Soy hija de inmigrantes. Crecí en un barrio de clase media. Mi madre al principio tuvo que alquilar un apartamento», indicó de forma hipócrita la esposa del ex presidente Barack Obama, los cuales tienen un casoplón de 12 millones de dólares en Massachussetts.

Ahora Harris tendrá que mantener el empuje que le ha dado estos días la convención. Mientras, deberá desgranar sus propuestas políticas y su plan para los próximos cuatro años. En contra, tiene que todavía los votantes la identifican con Joe Biden, los cuales demandan un cambio y, además, tampoco tienen la percepción de que la economía vaya en buena dirección.

Trump responde a los ataques de Harris

Donald Trump respondió de forma inmediata a los ataques de Kamala Harris tras su discurso en una entrevista por teléfono con la cadena Fox el espacio Fox & Friends, que ha hecho una cobertura especial de la fiesta demócrata de estos días: «Es una marxista radical», le criticó Trump a la vicepresidenta, a la que además acusó de no tener un plan para abordar la crisis que existe en la frontera sur de Estados Unidos con México.

«¿Por qué no hizo algo sobre las cosas de las que se queja?», se preguntó Donald Trump, candidato republicano a la Casa blanca. El ex presidente de Estados Unidos criticó que Harris se comprometiera a reducir los costes de la vivienda, defender el aborto y recuperar un acuerdo sobre inmigración. «Yo he estado hoy en la frontera, donde las cosas no pintan muy bien», señaló Trump, que ha vuelto a hacer de la cuestión migratoria una de sus principales propuestas para esta carrera presidencial.