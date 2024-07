Kamala Harris, la impopular vicepresidenta de Biden que quiere quitarle la candidatura demócrata

La vicepresidenta Kamala Harris se ha convertido en una de las máximas opciones para reemplazar al presidente de Estados Unidos Joe Biden en su carrera presidencial contra el ex presidente Donald Trump. Harris quiere reemplazarle. Los líderes y grandes donantes demócratas ya la han sondeado. Harris lo sabe. Por eso, en los últimos días, no hace más que publicar vídeos en redes sociales sobre lo ágil y divertida que es. En cambio, sopesan estos días sus opciones después del desastroso debate de Biden: no tiene el favor del electorado demócrata, no tienen claro que ganar a Trump y no tiene experiencia ni en política exterior ni en inmigración.

Los donantes que quieren ver resultados en toda la inversión que han realizado en los últimos meses en el Partido Demócrata para vencer a Donald Trump también tienen en mente al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro.

En caso de que sea nombrada candidata del partido, Kamala Harris, de 59 años, se haría cargo del dinero recaudado por la campaña de Biden y heredaría la infraestructura de la campaña. También tiene el mayor reconocimiento entre todas las alternativas, y las encuestas más altas entre los demócratas que podrían ser considerados seriamente como candidatos, dijeron las fuentes.

En cambio, no tiene las encuestas de su lado. Según un sondeo de Politico/Morning Consult, sólo un tercio de los votantes cree que Harris puede ganar a Trump. Sólo tiene el favor de un tercio de los votantes independientes. Harris no es capaz de calmar la ansiedad de los demócratas después de ver el desastroso debate de Joe Biden en Atlanta (Georgia) contra Donald Trump.

Los votantes no confían en Harris

En la encuesta se refleja que se reconoce que ha hecho un trabajo admirable en salud reproductiva y en temas importantes para la comunidad negra y relacionados con la juventud. En cambio, los votantes no la asocian como una líder fuerte. Apenas tiene una función relevante en política nacional ni tampoco en política internacional.

La encuesta de Politico ha revelado que la mayoría de los votantes no ven a Harris como una líder fuerte (el 48% frente al 42%) ni tampoco la consideran digna de confianza (el 46% desconfía de sus capacidades contra el 43%).

Los votantes confían en Harris en temas de la atención sanitaria, la desigualdad de género y los derechos de la comunidad LGBTQ+, pero está muy por debajo de la mayoría en cuanto a la confianza de los votantes en su gestión de la inmigración (40%), las relaciones con China (37%) y el conflicto palestino-israelí (35%).

¿Quién es Kamala Harris?

Harris es la actual vicepresidenta de Estados Unidos. Es la primera mujer, la primera afroamericana y la primera estadounidense de origen asiático que ocupa este cargo. Harris se licenció en la Universidad Howard antes de estudiar Derecho en la Facultad de Derecho Hastings de la Universidad de California. Fue admitida en el Colegio de Abogados del Estado de California en 1990 y, a continuación, ejerció como fiscal adjunta y ayudante del fiscal del distrito antes de ser elegida fiscal del distrito de San Francisco.

Harris fue elegida fiscal del distrito de San Francisco en 2004 y ocupó el cargo hasta 2011. Como fiscal del distrito, Harris dio prioridad a la lucha contra el absentismo escolar y a la creación de un programa de reinserción para delincuentes de poca monta que consumen drogas.

En 2011, Harris fue elegida fiscal general de California. En 2017, Harris fue elegida senadora de Estados Unidos. En este puesto, abogó por la reforma sanitaria, el control de armas y una vía a la ciudadanía para los inmigrantes. En 2020, Biden anunció que Harris sería su candidata como vicepresidenta en elecciones presidenciales.

Biden y Harris siempre tuvieron una relación complicada antes incluso de que Harris llegara al Senado. En cambio, Biden decidió escogerla para ganar el favor de las mujeres y los afroamericanos.

Otros candidatos para reemplazar a Biden

Gobernadora de Michigan. Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan durante dos mandatos. Cada vez más popular en el centro oeste del país. Tenía aspiraciones para las presidenciales de 2028. Pero, la enfermedad mental y cognitiva de Biden puede acelerar sus planes. En el pasado ha hecho ayudado a Biden en sus campañas.

Gobernador de California. Gavin Newson es uno de los defensores de la Administración Biden. Aparece con frecuencia en las cadenas de noticias por cable elogiando a Biden. Tiene sus propias ambiciones políticas para 2028. Pero, a los grandes donantes del partido, asustan sus políticas de extrema izquierda que no harán más que ahuyentar a los votantes moderados e independientes.

Secretario de Transportes. Pete Buttigieg tiene aspiraciones presidenciales. Se presentó a las elecciones presidenciales de 2020 y a menudo se le considera uno de los mejores comunicadores de la Administración Biden.

Gobernador de Pensilvania. Josh Shapiro ha registrado altos índices de aprobación desde que fue elegido en 2022, en un estado indeciso que Trump ganó por un estrecho margen en 2016. El año pasado ganó notoriedad por reconstruir rápidamente un puente derruido en una carretera crucial de Filadelfia.

¿Dónde vive Kamala Harris?

Hace tres años, la vicepresidenta Kamala Harris se mudó a su residencia oficial en el noroeste de Washington, un tranquilo enclave de 73 acres donde la Marina de Estados Unidos mantiene un observatorio, así como el reloj maestro de la nación. Es una casa blanca del siglo XIX situada en el número uno de Observatory Circle, al noroeste de Washington. Se construyó en 1893.

Históricamente, los vicepresidentes y sus familias vivían en sus propias casas, pero el coste de asegurar estas residencias privadas creció sustancialmente a lo largo de los años. En 1974, el Congreso acordó acondicionar la casa del Observatorio Naval como vivienda para el vicepresidente.