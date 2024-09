El apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris no hace ganar votos a los demócratas

El apoyo de Taylor Swift a la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata demócrata, el pasado 10 de septiembre tras el debate con el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, ha tenido poco impacto entre los votantes, según una encuesta de Abc News, televisión donde se realizó el enfrentamiento, e Ipsos. El estudio ha hallado que sólo el 6% de los encuestados ha reconocido que votará a Harris. En cambio, su apoyo (tradicional endorsement, que pueden hacer políticos y medios de comunicación) ha hecho que el 13% de los votantes decida no votar a Kamala Harris. Mientras, en el 78%, no tenga ningún tipo de influencia. En cambio, el apoyo de Taylor Swift sí ha hecho que los votantes vayan a registrarse para participar en las elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre.

¿Cómo se ha cocinado el apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris? El respaldo de Swift a Harris ha sido muy esperado por los demócratas, que ya en las elecciones de 2020 le habían pedido a la artista de Nashville (Tennessee), un estado de tradición republicana, que anunciase su apoyo al entonces candidato demócrata, Joe Biden. Entonces, la artista prefirió mantenerse al margen de la política. En cambio, en estas elecciones, el Partido Demócrata ha conseguido el apoyo de la artista tras la crisis por el debate del 27 de junio en el que se pusieron de manifiesto los problemas del cognitivos del presidente.

«Voy a votar a @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda», escribió después del debate en redes sociales Taylor Swift, donde tiene 283 millones de seguidores, que en su respaldo a Kamala Harris, elogió a la vicepresidenta por ser «una líder con mano firme y talento». Según explicó en redes sociales, su elección como compañero de ticket del gobernador de Minnesota, Tim Walz, afirmaba la decisión de apoyarla, firmó como «Señora Gato sin hijos» (Childless Cat Lady, en inglés), en referencia al número 2 de Trump, el senador de Ohio J. D. Vance, que previamente había utilizado ese término para describir a las mujeres demócratas. Swift había criticado anteriormente el liderazgo de Trump, y también dijo que el uso de fotos generadas artificialmente de ella respaldándolo contribuyó a su decisión de votar por Harris.

¿Importa la opinión de los famosos?

Según un estudio de 2016, los apoyos como el de Taylor Swift sólo son importantes en las elecciones primarias cuando los votantes tienen que elegir entre los candidatos de un mismo partido para que les represente en las generales.

El apoyo de Taylor Swift a Kamala Harris se ha unido al del actor George Clooney o la periodista Martha Stewart. Mientras, el luchador y actor Hulk Hogan y el cantante Kid Rock han respaldado a Donald Trump.

Como se ha indicado con anterioridad, exactamente 405,999 personas se registraron para votar después de que Taylor Swift anunciara su respaldo a Kamala Harris, aunque esto no significa ni que vayan a votar el día de las elecciones ni que, aunque lo hagan, vayan a apoyar a Kamala Harris.