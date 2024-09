Fiasco en la primera entrevista sola de Kamala Harris al ser incapaz de explicar sus propuestas

La vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris ha concedido este viernes una entrevista individual a una emisora local de Filadelfia, Pensilvania, Action News 6 Abc, en la que ha explicado cómo ofrece una «nueva generación de liderazgo». Es la primera entrevista formal en solitario que hace Harris desde que se convirtió en la candidata presidencial demócrata. Grabada y con las preguntas preparadas, fue realizada por el periodista izquierdista Brian Taff. Kamala Harris ha fracasado en proporcionar una respuesta clara, sobre todo cuando ha hablado de economía: «Cuando hablo de construir una economía de oportunidades, lo hago con la idea de invertir en las ambiciones y aspiraciones», ha afirmado Kamala Harris, que tampoco ha sido clara en su intento de llamar la atención de los votantes indecisos.

Economía. «Cuando hablo de construir una economía de oportunidades, lo hago con la idea de invertir en las ambiciones y aspiraciones y en la increíble ética de trabajo del pueblo estadounidense, y de crear oportunidades para que la gente, por ejemplo, pueda crear una pequeña empresa», ha explicado Harris, que considera que es la persona adecuada para liderar Estados Unidos: «Creo que los estadounidenses quieren un líder que les una, y no alguien que profese ser un líder que intenta que nos señalemos con el dedo unos a otros», ha señalado en referencia a Donald Trump. Y ha proseguido: «Yo, basándome en la experiencia, y una experiencia vivida, sé en mi corazón, sé en mi alma, sé, que la gran mayoría de nosotros como estadounidenses tenemos mucho más en común que lo que nos separa».

Sobre restricción a las armas. «Soy dueña de armas y Tim Walz, mi compañero de candidatura, también lo es. No vamos a quitarle las armas a nadie. Apoyo la Segunda Enmienda y apoyo leyes razonables sobre la seguridad de las armas», ha indicado Harris. «Creo firmemente que es coherente con la Segunda Enmienda y el derecho a poseer un arma, decir también que necesitamos prohibir las armas de asalto. Son literalmente herramientas de guerra», ha explicado Harris. «Yo digo que necesitamos un control de antecedentes universal», ha señalado.

Votantes indecisos. «Yo, basándome en la experiencia, y una experiencia vivida, sé en mi corazón, sé en mi alma, sé, que la gran mayoría de nosotros como estadounidenses tenemos mucho más en común que lo que nos separa», ha indicado Kamala Karris, en su intento de llamar la atención de los votantes de Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, fundamentales para lograr los 270 votos electorales, necesarios para lograr la Casa Blanca. «Y también creo que estoy en lo cierto al saber que la mayoría de los estadounidenses quieren un líder que nos una como estadounidenses y no alguien que profesa ser un líder que intenta que nos señalemos con el dedo unos a otros», ha dicho Kamala Harris de este sector del electorado, el cual ya ha reconocido que no le ha convencido su intervención en el debate.

Harris no convence a los indecisos

Los votantes indecisos ya han reconocido que Kamala Harris no les ha convencido en el debate, debido a que no ha abordado sus dudas sobre la economía. Los indecisos de estados como Michigan, Wisconsin o Arizona han reconocido que no les ha gustado el tono del debate, en el que Kamala Harris ha sido jaleada por los periodistas y votantes izquierdistas. En cambio, ha fracasado en darse a conocer y explicar sus propuestas. Incluso, evitó responder a preguntas sobre la economía de forma directa, como ha hecho en la entrevista del viernes, sobre el fracking o inmigración para no alienar a su base izquierdista, mientras intenta convencer a los votantes moderados, imprescindibles para hacerse con la Casa Blanca.