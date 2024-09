Kamala Harris falla en convencer a los votantes indecisos por sus ataques a Trump y falta de propuestas

La vicepresidenta demócrata Kamala Harris, jaleada por el Partido Demócrata y los votantes izquierdistas tras sus ataques al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, candidato republicano, ha fracasado en convencer a los votantes que importan: los indecisos de los estados, que todavía no han decidido su voto. Son Pensilvania (19 votos electorales), donde se ha celebrado el debate del martes, Arizona (11 votos electorales), Georgia (16), Michigan (15), Nevada (6), Carolina del Norte (16), Virginia (13) y Wisconsin (10). Según diferentes encuestas realizadas por medios locales de cada estado tras el debate en estos estados, los votantes indecisos de los conocidos como swing states siguen prácticamente igual que antes del debate: no terminan de entender qué propuestas tiene la vicepresidenta Kamala Harris, les disgusta que se haya dedicado a atacar a Trump durante el enfrentamiento y siguen sin confiar en ella para llevar la economía. A falta de 54 días para las elecciones, si se celebrasen este jueves, teniendo en cuenta que the winner takes all (el ganador de cada estado se lleva todos los votos electorales), Trump ganaría las elecciones con 281 votos electorales.

Votantes de Michigan. 15 votos electorales. Kamala Harris va por delante con 1,2 puntos de ventaja. Encuesta realizada por Detroit News tras el debate. Los encuestados han reconocido que no les ha gustado el tono del debate, debido a los ataques de Kamala Harris, la cual no se ha centrado en las propuestas políticas para el país.

Votantes de Pensilvania. 19 votos electorales. Encuesta realizada por The New York Times. Estado donde se ha celebrado el debate presidencial. Sharon Reed ha echado de menos que Kamala Harris haya detallado su plan económico y tampoco está satisfecha con que no se abordase de forma clara qué planes hay para la crisis migratoria.

Votantes de Nevada. 6 votos electorales. Encuesta realizada por Reuters. Robert Wheeler tenía pensado votar a Kamala Harris. Pero, después del debate, va a dar su voto a Donald Trump, debido a que la demócrata no ha proporcionado ninguna propuesta concreta ni en economía ni en inmigración ni en seguridad.

Votantes de Arizona. 11 votos electorales. Encuesta realizada por The New York Times. Jason Henderson votó al demócrata Barack Obama y después a Donald Trump. En estas elecciones, se decidirá de nuevo por el candidato republicano. No le ha gustado que Kamala Harris no explicase ninguna de sus propuestas y tampoco está de acuerdo con cómo la prensa y los votantes de izquierdas han jaleado la actuación de Harris.

¿Ha cambiado algo el debate?

Los votantes de Michigan y el resto de los estados indecisos reconocen que el debate no han cambiado su voto, según encuestas que realizó el periódico Detroit Free Press después del enfrentamiento del martes en Filadelfia (Pensilvania).

Para estos votantes es irrelevante quién haya ganado el debate: quieren saber más de las propuestas políticas de Kamala Harris y sobre todo sobre sus planes en economía, debido a que su gran preocupación es la inflación y el empleo.

Estas encuestas realizadas por los medios justo después del debate coinciden con las realizadas por los grandes encuestadores, que han reflejado que los votantes moderados confían más en Donald Trump para los asuntos de economía, inmigración y seguridad.