Éstas son las preguntas que Kamala Harris evitó contestar en el debate y no responderá en la campaña

La vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, dejó sin responder en el debate cinco críticas preguntas. Si las hubiese respondido, le hubieran delatado por sus políticas izquierdistas que estos días intenta suavizar con sus cambios de opinión para llamar la atención del votante moderado. En el pasado prometió subir los impuestos, prohibir el fracking, retirar fondos a la policía o se burló del muro en la frontera sur con México. Jaleada por su Partido Demócrata y la prensa izquierdista, Kamala Harris aseguró que ganó el debate tras sus ataques al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En cambio, no basta para convencer a los votantes indecisos que quieren una respuesta a las siguientes preguntas: ¿está mejor la economía que hace cuatro años?, ¿apoya las políticas a favor de la inmigración ilegal de Joe Biden?, ¿va a aplicar una política dura contra el crimen?, ¿va a favorecer las energías renovables sobre el petróleo y el gas?, ¿apoya restricciones sobre el aborto? No contestó el martes y no lo hará durante la campaña para no alienar a su base izquierdista.

En cambio, los votantes indecisos de estado críticos (Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte) han reconocido después del debate que Kamala Harris no ha respondido a sus preguntas sobre estos asuntos, fundamentales para decidir su voto. No la votarán hasta que les aclare sus posturas.