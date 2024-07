¿A quién va a elegir Kamala Harris como candidato a vicepresidente? Otra brecha en el Partido Demócrata

La vicepresidenta Kamala Harris, a la que Joe Biden ha apoyado formalmente como candidata presidencial contra Donald Trump, ha empezado una campaña brutal contra el ex presidente este jueves después del discurso de Biden desde el despacho oval con el que ha finiquitado su campaña. Ahora, Kamala Harris, que no se ha convertido en candidata oficial de momento, intenta asegurar su candidatura: ha llamado a los grandes donantes del Partido Demócrata, ha hablado con los congresistas y ha empezado a hacer campaña en Texas, buscando dinero para su campaña, e Indiana, pensando en conseguir el apoyo de los votantes. El jueves de esta semana se ha reunido después de Joe Biden con el primer ministro Benjamin Netanyahu, que está en Washington tras ser invitado a pronunciar el discurso ante el Congreso. Netanyahu se ha visto con Donald Trump en Florida este viernes.

A falta de asegurar su candidatura, que la tiene prácticamente atada, necesita pensar en un candidato para vicepresidente que tenga tirón en estados clave como Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Arizona, Georgia y Nevada. Kamala Harris necesita explorar varias vías para llegar a los 270 votos electorales, que le darán la mayoría para lograr las llaves de la Casa Blanca. Por ello, precisa de un compañero de ticket que conecte con esos estados. Las opciones son varias.

Andy Beshear. El gobernador de Kentucky se ha convertido en el perro de ataque de Kamala Harris. Hijo del ex gobernador Steve Beshear, ha tenido que tratar con políticos del Partido Republicano. Está acostumbrado a negociar con los legisladores republicanos. Conecta con los votantes independientes y con los del sur y el centro de Estados Unidos. Estos días se ha puesto a atacar sin piedad al número 2 de Trump, al senador de Ohio, J. D. Vance, al que ha criticado porque «no es como nosotros». «Quiero que el pueblo estadounidense sepa qué es ser de aquí. J. D. Vance no es de aquí, no es como nosotros», ha destacado.

Roy Cooper. El gobernador de Carolina del Norte ha ganado seis elecciones a gobernador en su estado. Carolina del Norte es un lugar conservador, en el que los republicanos suelen imponerse. El veterano puede compensar la falta de credenciales de Kamala Harris, a la que consideran dentro del sector moderado del Partido Demócrata demasiado de izquierdas e incapacitada por no tener un discurso formado en inmigración y no tener experiencia como gran líder.

Mark Kelly. El senador de Arizona es una de las opciones para llamar la atención de los votantes de ese estado, tradicionalmente republicano, que en 2020 se llevó, sin embargo, Joe Biden, muy amigo del fallecido senador de este estado, John McCain, bestia negra de Trump en el Senado.

Josh Saphiro. El gobernador de Pensilvania puede ser un gran reclamo para llamar la atención de los votantes de ese estado, necesario para que Kamala Harris se haga con las llaves de la Casa Blanca.

Los ‘independientes’

Kamala Harris también tendrá que asegurarse el favor del electorado de los votantes demócratas de estado independientes, que no han estado de acuerdo con las políticas de Joe Biden y esperan a ver un candidato que cumpla sus expectativas. Estos votantes han considerado a Biden demasiado conservador, el cual, debido a la mezcolanza en la que se ha convertido el Partido Demócrata, ha sido demasiado de izquierdas para los votantes moderados e independientes y demasiado conservador para los votantes de extrema izquierda.

¿Qué pasa con el Senado?

Los últimos sondeos indican que los demócratas siguen en cabeza en las elecciones al Senado en los estados indecisos, pero es casi seguro que se queden cortos y pierdan la Cámara Alta en noviembre. Además de las elecciones presidenciales, el 5 de noviembre, los votantes estadounidenses eligen un tercio del Senado y la Cámara de Representantes al completo.

Los últimos sondeos de Public Policy Polling y Rasmussen Reports revelan que las grandes batallas del Senado se librarán en Arizona y Pensilvania. En Arizona la lucha es entre el representante demócrata Rubén Gallego, que ha servido en el tercer distrito de Arizona desde 2023, y el republicano Kari Lake, que perdió la carrera por la gobernación de Arizona en 2022. De momento las encuestas se escriben a favor de Gallego.

En Pensilvania, David McCormick, ex consejero delegado de la multimillonaria empresa de gestión de activos Bridgewater Associates, se enfrenta al senador demócrata Bob Casey, en el cargo desde 2007. Las encuestas también daban a Casey una ventaja de tres puntos, lo que indica que su margen podría estar reduciéndose, ya que la media daba antes a Casey una ventaja de 5,8 puntos.