Los votantes prefieren a Donald Trump para bajar la inflación y no confían en Kamala Harris

Los votantes prefieren al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, para controlar la inflación, mientras no confían en la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata demócrata, ni para controlar los precios ni para llevar la economía del país en general, según se desprende de un sondeo del periódico The Wall Street Journal y del Pew Center. En esta encuesta, el 38% de los votantes ha afirmado que el coste de la vida sigue subiendo y causando grandes tensiones a sus familias, un máximo histórico que se remonta a finales de 2021. El 71% de esos votantes ha reconocido que confía en Trump para resolver el problema de la inflación. Mientras, según una encuesta del Pew Center, el 55% de los votantes considera que Trump está más preparado para abordar los problemas de la inflación y la economía en general.

Los votantes indecisos están más preocupados por la inflación y la economía que los que ya han decidido su voto. En cuanto a la economía en general, los votantes del sondeo del Journal consideran que Trump sería mejor gestor económico que Harris por ocho puntos, una ventaja que se sitúa en unos desorbitados 43 puntos cuando se interroga sólo a los indecisos.

En entrevistas posteriores al debate de este pasado martes, 10 de septiembre, celebrado en el estado indeciso de Pensilvania, los votantes indecisos han reconocido que no han entendido ni los planes económicos de Kamala Harris ni cómo les ayudarían.

La vicepresidenta Kamala Harris sigue sin explicar en detalle sus ideas, debido a que son demasiado izquierdistas para los votantes moderados que necesita para llegar a la Casa Blanca.

Por ello, los votantes indecisos siguen igual que antes del debate, del que según las encuestas buscaban en este enfrentamiento dialéctico que Kamala Harris les explicase sus propuestas, marcando en rojo sobre todo sus planes económicos, sobre todo cuando los indicios de que los estadounidenses tienen dificultades para pagar las facturas han hecho saltar las alarmas en Wall Street.

Los estadounidenses han visto cómo ha aumentado el precio de los alimentos y las tasas de interés en sus tarjetas de crédito. El tipo medio en mayo era del 21,51%, según datos de la Reserva Federal, frente al 15% de 2019. Por ello, los votantes necesitan que Kamala Harris, si quiere su voto, les explique de forma concreta cuáles sus planes para atajar la inflación y medidas concretas para reforzar la economía, debido a que la clase media de Estados Unidos no tiene la sensación de que vaya bien.