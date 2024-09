Mel Gibson se burla de Taylor Swift por mostrar su apoyo a Kamala Harris

Desde que se creó la aplicación de WhatsApp en 2009, conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido añadiendo novedades para hacer que el usuario tenga una experiencia más completa y pueda interactuar con otros usuarios. Uno de los últimos ajustes que ha introducido la plataforma Meta han sido los canales de difusión, a los que cada vez se unen más rostros conocidos. Sin ir más lejos, Mel Gibson tiene uno de ellos. Ha sido precisamente a través de esta vía donde el actor se ha burlado de Taylor Swift tras mostrar públicamente su apoyo a Kamala Harris.

El origen del conflicto

Para entender el origen de este enfrentamiento hay que remontarse a las declaraciones que hizo Donald Trump en el debate del pasado 10 de septiembre en el que también estaba presente Kamala. El ex presidente de Estados Unidos afirmó que en ciudades como Springfield (Estado de Illinois) los migrantes se comen a los perros y gatos de los ciudadanos.

Debido a estas palabras se ha rescatado una entrevista realizada en 2021 en la que JD Vance, ex vicepresidente de Estados Unidos, aseguró que las mujeres demócratas eran «un grupo de mujeres con gatos sin hijos que llevan vidas miserables por las decisiones que han tomado y que quieren que el resto del país sea también miserable».

Canal de difusión de Mel Gibson. (Foto: Redes)

Tras estas declaraciones, Taylor Swift se pronunció a través de un extenso texto publicado en su perfil de Instagram, donde reúne más de 284 mil seguidores. Además, la cantante adjuntó una imagen en la que aparecía abrazando a un gato. Aunque eso no fue todo, porque también firmó el post con toda una declaración de intenciones. «Dama gata sin hijos», sentenció la cantante. Esta serie de comentarios ha provocado una vorágine de reacciones, entre ellas la de Mel Gibson, que no ha dudado en responderle.

«La señora de los gatos sin hijos será mejor que mantenga esos gatos encerrados en casa para que no se los coman», ha dicho por su parte Mel Gibson en un hilo en el que ha logrado un gran número de interacciones. No es la primera vez que Mel Gibson muestra todo su apoyo a Donald Trump. En 2021 protagonizó un vídeo en el que hizo un saludo militar al político en el marco de la pelea de 264 de la UFC.

Taylor Swift en los MTV Music Awards. (Foto: Gtres)

El mensaje de Taylor Swift

«Como muchos de ustedes, he visto el debate esta noche. Si aún no lo has hecho, ahora es un gran momento para hacer tu investigación sobre los temas que nos ocupan y las posturas que estos candidatos toman sobre los temas que más te importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre sus políticas y planes propuestos para este país», comenzó diciendo. «Recientemente, me di cuenta de que la IA (inteligencia artificial) había creado una imagen de mí apoyando falsamente la carrera presidencial de Donald Trump y fue publicada en su sitio web. Realmente evocó mis miedos alrededor de la IA y los peligros de difundir información errónea. Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más simple de combatir la desinformación es con la verdad», quiso recalcar también. Además del alegato que compartió en las redes sociales durante la gala de los premios MTV VMAs, la artista también hizo un llamamiento a los ciudadanos para que acudieran a votar el próximo 5 de noviembre.