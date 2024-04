Más allá de Cher y su novio: otras parejas con una grandísima diferencia de edad

En la esfera pública, es común que las parejas con una gran diferencia de edad sean objeto de atención y debate. Sin embargo, cada vez son más los famosos que demuestran que el amor y la edad no van cogidos de la mano. Más allá de los titulares mediáticos centrados en estas diferencias, hay numerosas parejas que han demostrado que la conexión emocional y la compatibilidad son los verdaderos cimientos de una relación duradera. Los últimos en hacer ver la buena relación que mantienen han sido Cher y su novio, Alexander Edwards, con el que se lleva más de 40 años de diferencia. Pero, la artista no es la única. Estas son algunas de las parejas con una grandísima diferencia de edad.

Mick Jagger y Melanie Hamrick: 43 años

Mick Jagger y Melanie Hamrick en Paris./ Gtres

Esta pareja ilustra que no hay que preocuparse si uno no encuentra el amor de su vida a los 40 años, puede que aún no haya nacido. A lo largo de su trayectoria como una de las mayores estrellas del rock del mundo, Mick Jagger ha estado vinculado con muchas mujeres. Sin embargo, no fue hasta los 71 años de edad cuando pareció encontrar a su alma gemela en la bailarina de ballet Melanie Hamrick, quien tenía tan solo 27 años.

Mel Gibson y Rosalind Ross: 35 años

Mel Gibson y Rosalind Ross./ Gtres

La pareja se encontró cuando Rosalind fue contratada para coescribir un guion para la empresa del actor. La chispa surgió durante un viaje de Ross al rancho de Gibson en Costa Rica en 2014, marcando el inicio de su romance. Después, compartieron diversas experiencias, como escapadas a Panamá y Sydney, donde la joven lo visitó en el set de la película Hacksaw Ridge, consolidando así su relación. Tres años después de conocerse, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, que también fue el octavo hijo de Mel.

Brad Pitt e Inés de Ramón: 28 años

Después de un divorcio tumultuoso y una relación altamente mediática con la también estrella de cine Angelina Jolie, Brad Pitt fue vinculado sentimentalmente con algunas modelos jóvenes y famosas, como Emily Ratajkowski y Nicole Poturalski. Aunque no hubo una confirmación oficial en ninguno de los dos casos, el eterno galán de Hollywood encontró estabilidad con la diseñadora de joyas Inés de Ramón, de 32 años.

Enrique Ponce y Ana Soria: 26 años

Enrique Ponce y Ana Soria posando. / Instagram

Tres años después de iniciar su relación en 2023, la pareja se presentó por primera vez en un plató de televisión para compartir su historia de amor y las múltiples dificultades que enfrentaron en el camino. Estas dificultades, lejos de separarlos, los unieron aún más. La diferencia de edad, con una brecha de casi veintisiete años, fue uno de los principales motivos de crítica hacia el torero y la estudiante de derecho.

Ana María Aldón y José Ortega Cano: 25 años

José Ortega Cano y Ana María Aldón / Gtres

Una pareja que también destacaba por su gran diferencia de edad era la conformada por José Ortega Cano y Ana María Aldón, con una brecha de 25 años entre ellos. Ella nació en 1979 y saltó a la fama debido a su matrimonio con Ortega Cano, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, en el año 2022, protagonizaron una de las rupturas más mediáticas de los últimos tiempos. Incluso, el torero llegó a hacer declaraciones en televisión afirmando que su capacidad reproductiva era «de fuerza» y que la separación no se debía a la diferencia de edad.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones: 23 años

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas./ Gtres

Zeta-Jones, quien tiene actualmente 56 años, y Douglas, con 79 años de edad, celebran sus cumpleaños en la misma fecha. Su historia comenzó en 1998, cuando se conocieron, y culminó en noviembre de 2000 con su unión matrimonial. A lo largo de los años, han formado una familia sólida, siendo padres de dos hijos. Aunque atravesaron un breve período de separación en 2013, decidieron reconciliarse y están juntos nuevamente, demostrando la fuerza y ​​la durabilidad de su relación a lo largo del tiempo.