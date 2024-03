Corría el verano de 2020, cuando, sorprendentemente, salía a la luz un romance que hacía tambalear los cimientos de la crónica social de nuestro país. Tras su separación de Paloma Cuevas, Enrique Ponce rehízo su vida junto a una joven llamada Ana Soria, que, por aquel entonces tenía 21 años. Al inicio, el noviazgo lo trataron en secreto, pero, cuando se supo que estaban juntos las críticas no tardaron en llegar por la notable diferencia de edad, que, con el tiempo se ha podido demostrar que no ha supuesto un problema para ellos. Aunque cabe destacar que, en las últimas semanas los rumores de crisis entre ellos han ido in crescendo.

Enrique Ponce y Ana Soria en actitud cariñosa / Instagram

¿Boda a la vista?

Pese a las habladurías acerca de que la pareja no atravesaría su mejor momento sentimental, Ana Soria las desmiente. Así es la vida ha podido hablar con ella y ha asegurado que están bien y centrados en «lo importante». Asimismo, según ha contado Almudena del Pozo en el plató, estarían a punto de dar un paso definitivo en su relación: «He hablado con gente súper cercana a la pareja y suenan campanas de boda», ha indicado. Además, ha recordado que se trata de una pareja que ha luchado «contra todo» y que ellos «nunca han tenido una crisis».

Ana Soria y Enrique Ponce / Instagram @anasoria.7

Rumores de ruptura

Si bien durante un tiempo, tanto Ana como Enrique compartieron pequeñas píldoras de su día a día a través de las redes sociales, en mayo de 2021, el torero tomaba una drástica decisión: la de cerrar su perfil de Instagram. De esta manera, se blindó en medio de la vorágine de reacciones que provocó su nuevo idilio con Soria. Lo mismo hizo la joven, pero en el verano de 2022 Ana volvió al universo 2.0, deleitándonos con algunos de los momentos más románticos que vive con Enrique Ponce.

Enrique Ponce y Ana Soria posando / Instagram

A este vaivén de idas y venidas en la Red, se suma un último movimiento por parte de Ana, quien en las últimas horas ha borrado todas las imágenes con el torero. Un gesto que, como era de esperar, ha hecho saltar todas las alarmas acerca de una posible ruptura o distanciamiento con Ponce. Tras muchas especulaciones, la protagonista de esta historia ha revelado el verdadero motivo por el que ha fulminado de un plumazo estos recuerdos.

«He archivado muchas fotos porque estaban editadas diferentes y a él lo tengo en destacadas. Sinceramente, ya me da igual lo que digan. Me dio el TOC de tenerlas igual editadas», ha asegurado al citado espacio de Telecinco. Con estas declaraciones, Ana Soria se ha desmarcado de los rumores de que no atravesaba un buen momento con Enrique Ponce. Además, la estudiante de Derecho ha confirmado que su relación se encuentra en un buen punto.