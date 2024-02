Fue en verano del 2022 cuando comenzaron a surgir los primeros rumores acerca de una posible relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas tras ver la luz unas imágenes de los dos, muy cómplices, compartiendo espacio y tiempo. No obstante, no fue hasta finales de ese mismo año cuando los tórtolos se dejaron ver besándose en público, confirmándo así su romance. Desde entonces, la pareja no ha ocultado sus sentimientos ni sus ganas de pasar por el altar. Algo sobre lo que se ha pronunciado, este miércoles, el padre de la modelo, Victoriano Valencia.

El que fuera un conocidísimo torero en los años sesenta ha reaparecido disfrutando de una comida con amigos, entre los que se encontraba José Ortega Cano, en un restaurante del grupo La Máquina, en Madrid; y lo cierto es que, preguntado expresamente por la relación sentimental de su hija, Victoriano no ha disimulado su alegría por la bonita etapa en la que se encuentran la natural de Córdoba y el Sol de México -así se conoce popularmente al cantante-: «Está bien, todo marcha muy bien», ha comenzado diciendo. «Están muy bien, muy felices», ha añadido.

Victoriano Valencia y José Ortega Cano en Madrid / Gtres

Sobre los planes de boda de la pareja, el torero ha sido algo más discreto. Sin embargo, cierto es que ha puesto como inconveniente a que Paloma y Luis Miguel puedan dar el paso este 2024, la gira del intérprete de Ahora te puedes marchas o Hasta que me olvides. «Que se casen es cosa de ellos, ahí yo no entro, pero están muy bien. El tiene una gira que le cubre todo el año, pero…no sé. Ahí yo no entro. Si Dios quiere, iremos los dos días a verlo. Va a llenar el Santiago Bernabeu», ha dicho Victoriano.

El Tour 2024 de Luis Miguel, cabe recordar, arrancó el pasado 17 de enero en la República Dominicana e incluye 57 conciertos solo en el continente americano antes de dar el salto a España. El artista traerá de regreso a nuestro país sus grandes éxitos los próximos 6 y 7 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu, feudo del Real Madrid que, tras su reciente remodelación, se ha convertido en un espacio multiusos para albergar todo tipo de espectáculos. La última vez que Luis Miguel visitó España con motivo de uno de sus conciertos, fue en 2018, con la gira vinculada a su entonces último proyecto musical, México por siempre.

Cartel de conciertos de Luis Miguel / Gtres

Paloma Cuevas hace saltar las alarmas

Las declaraciones del padre de Paloma Cuevas a la prensa llegan, casualmente o no, la misma semana en que la diseñadora ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible boda con Luis Miguel, a través de su perfil en la ya citada red social. Paloma ha compartido con sus más de trescientos mil seguidores, que está trabajando en un nuevo proyecto junto una diseñadora amiga de Rosa Clará, la segunda mayor empresa española de moda nupcial de España. «Nuevos proyectos que ilusionan, con amigas llenas de belleza y luz», ha escrito Paloma junto algunas imágenes, entre las que destacan telas y bocetos de vestidos de novia.

Como era de esperar, las intantáneas han provocado un gran revuelo entre los internautas, quienes no descartan que el intérprete de La Incondicional y Paloma estén ya planeando su boda, luego de ir como invitados, hace varias semanas, al enlace de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, con el empresario, Danilo Díaz Granados.