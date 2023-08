La bonita historia de amor entre Paloma Cuevas y Luis Miguel es un secreto a voces. Tan discretos con su intimidad como de costumbre, ninguno de los dos había dado el paso de confirmar su relación. Hasta ahora. Utilizando su talento en el escenario, el cantante ha aprovechado la oportunidad para dedicarle un sentido homenaje a la mujer que ahora ocupa su corazón.

Una canción con un nuevo significado

El intérprete de La incondicional ha vuelto a subirse al escenario con un multitudinario concierto celebrado en Buenos Aires. Lo que nadie se esperaba es que aprovechase su regreso para, más romántico que nunca, hacer una declaración en toda regla a la de Córdoba. Un pistoletazo de salida de su gira que no ha tardado en hacerse viral.

Luis Miguel de concierto en Buenos Aires / Gtres

En el vídeo que ya corre por la red se puede ver cómo Luis Miguel mira hacia la zona del recinto donde se encuentra su amor y, entonando su mítico tema Cucurrucucú Paloma, se dirige hacia ella mientras el público queda embelesado. El cantante repite varias veces el nombre de Paloma y sus gestos denotan que están atravesando uno de los mejores momentos de su relación. Al más puro estilo Álvaro de Luna -pero sin subir a su novia al escenario- el de Puerto Rico ha sacado a la luz su lado sentimental más desconocido.

Ver esta publicación en Instagram

Además, estos momentos inesperados han sido acogidos por su público de la mejor forma posible. Pues, si bien es cierto que Luis Miguel ha sido muy precavido con su intimidad, parece que está dispuesto a gritar a los cuatro vientos su amor. Una actitud que sus fans han agradecido. «Él nunca ha implicado tanto su vida privada. Esa mujer está haciendo milagros con nuestro Miky» o «Gracias Paloma, porque seguramente tienes mucho que ver en su bienestar», han sido algunos de los comentarios que han escrito los seguidores del cantante en el universo 2.0.

Luis Miguel de concierto en Buenos Aires / Gtres

Los gestos de cariño de Paloma Cuevas

Antes de dar el pistoletazo de salida a esta gira, la ex mujer de Enrique Ponce le dedicaba una fotografía de lo más bonita en Instagram: un atardecer en el mar acompañado del tema Cuando calienta el sol. Pero no solo eso, sino que además compartía una reflexión que podría definir el mágico momento que está atravesando ahora junto al Sol de México: «La felicidad es una opción de vida. Hay quien la elige y hay quien se queda anclado en momentos que no aportan nada, sólo restan capacidad para disfrutar de la vida… ¡que es fascinantemente bella!».

Ver esta publicación en Instagram

Ha pasado justo un año desde que los rumores de relación comenzasen a sonar con fuerza. Y, aunque se desconocía si eran habladurías o una realidad, el pasado mes de junio confirmaron su secreto en su primera aparición pública. Luis Miguel y Paloma acudieron juntos a la preboda de Daniel, el hijo de Rosa Clará, dejando claro que su romance va viento en popa.