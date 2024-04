Alexander Edwards, todo sobre el el ‘toy boy’ de Cher que le ha devuelto la ilusión a sus 77 años

Cher ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. A sus 77 años, la cantante se encuentra muy enamorada de su pareja, el productor musical Alexander Edwards. Fue a finales de 2022 cuando salió a la luz esta relación, dejando al mundo sin palabras debido a sus más de cuarenta años de diferencia. Una de las primeras veces que se dejaron ver juntos fue en el desfile de moda de Rick Owens celebrado en París en ese mismo año. Sin embargo, tras protagonizar una polémica ruptura a los pocos meses del inicio de su historia de amor, la artista y el productor han vuelto a posar juntos, demostrando que el amor todo lo puede. Pero, ¿quién es el joven que ha vuelto a hacer a Cher creer en el amor?

Alexander es conocido por ser la expareja de una figura prominente en el mundo del espectáculo: Amber Rose. Rose. La reconocida cantante, modelo y diseñadora, previamente estuvo casada con el rapero Wiz Khalifa y mantuvo un noviazgo ampliamente cubierto por los medios con Kanye West. La relación entre Rose y Alexander, según múltiples fuentes, fue una experiencia tumultuosa. Después de su separación, su expareja lo acusó públicamente de haberla engañado con una docena de mujeres, lo que provocó un escándalo mediático significativo. Este incidente marcó un punto crítico en la relación, agregando más drama y controversia a la historia de la pareja.

Cher y Alexander Edwards reaparecen publicamente en la alfombra roja de la tercera edición anual de los premios Attorney Ben Crump EJN el viernes por la noche en Los Ángeles

«Estoy cansada de que me engañen y me avergüencen. Todas esas 12…-que probablemente sean más- se pueden quedar con él. Todas sabían que teníamos un hijo juntos y decidieron joderlo todo, de todos modos. Ya vi cada mensaje de texto y sé que todas vosotras estabais al tanto. Pero como no me debéis lealtad a mí, hicisteis lo que quisisteis», escribió en 2021, en su perfil de Instagram la que fue su pareja.

Cher y Alexander Edwards en Paris.

Unas declaraciones que no quedaron en el olvido y a las cuales, la actual pareja de Cher quiso responder: “Ahora me despierto y leo esto. Hombre… Pensé ‘me atraparon’. Me atraparon antes de que siguiera con esto. Y claro, ella ya tuvo suficiente. Sin embargo, yo amo a Amber. Es mi mejor amiga, la madre de mi hijo. La amo a ella, a mi hijo y a Sebastian, su otro hijo y mi hijastro…”, expresó el estadounidense.

Más allá de sus diferentes relaciones, Alexander Edwards cuenta con más de 300.000 seguidores en sus redes sociales. Además de producir contenido bajo el sello de una importante industria musical, también ha realizado algunos trabajos como modelo, desfilando para firmas como, por ejemplo, VETEMENTS. Sin embargo, haciendo gala de la discreción con la que está llevando su relación con Cher, son inexistentes las píldoras que deja ver de su vida privada, tan solo algunas fotografías de sus pequeños.