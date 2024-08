La hipocresía de los Obama: critican a los ricos pero viven en un casoplón de 12 millones de dólares

Barack y Michelle Obama volvieron a exhibir su hipocresía en la Convención Nacional Demócrata de Chicago (Illinois) durante sus discursos del martes: los Obama, que tienen un casoplón de 12 millones de dólares en la elitista zona costera de Martha’s Vineyard (Massachussetts), volvieron a ofrecer discursos populistas cargando contra los ricos y atacando de manera visceral al ex presidente Donald Trump, candidato republicano. Además, presumieron de políticas por el bienestar de los estadounidenses y la bondad de los políticos demócratas con discuros cargados de superioridad moral después de haber echado a Joe Biden de la carrera presidencial tras las amenazas de los grandes donantes de mover su dinero a otros candidatos moderados y republicanos.

«Mi madre, a su manera de forma constante y tranquila, vivió con esperanza. Creía que todos los niños, todas las personas, tienen valor, que cualquiera puede triunfar si se le da la oportunidad. Ella y mi padre no aspiraban a ser ricos. Desconfiaban de la gente que cogía más de lo que necesitaba», señaló el martes Michelle Obama en el penúltimo discurso de la jornada antes de Barack Obama. En la Convención Demócrata, todos los oradores se dedicaron a atacar al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, en vez de presentar propuestas para atajar la inflación, crear trabajos y mantener la seguridad en la frontera sur con México, principales preocupaciones de los votantes. Mientras, nadie dedicó ninguna palabra, salvo Obama, a Joe Biden.

«Comprendían que no bastaba con que sus hijos prosperaran si todos los demás a nuestro alrededor se ahogaban. Mi madre era voluntaria en la escuela local», señaló Michelle Obama, utilizando la misma retórica que el ex presidente Barack Obama ha manejado durante los últimos 20 años desde 2004, cuando fue el orador principal en la Convención Nacional Demócrata en Massachussetts. En cambio, las palabras de esperanza de los Obama han envejecido mal, debido a que sus discursos no se han traducido en promesas cumplidas.

Además, Barack Obama, que siempre ha presumido de superioridad moral frente a los republicanos, utilizó un lenguaje ofensivo para referirse a Trump: «Tiene una loca obsesión con el tamaño de las multitudes», indicó Obama, haciendo un gesto notablemente sugestivo, separando y luego juntando sus manos, y mirándolas brevemente hacia abajo. Obama atacó a Trump por sus posturas en inmigración, al que llamó egoísta, utilizando el mismo discurso hipócrita de su esposa: «Donald Trump no ve en el poder más que un medio para sus fines».

Siete habitaciones y ocho baños

El ex presidente y su esposa Michelle Obama, que han firmado un contrato editorial por varios libros con Penguin Random House de 65 millones de dólares, compraron en 2019 por 12 millones de dólares un casoplón en Massachussetts. Está actualmente valorado en más de 20 millones por las agencias inmobiliarias de la zona, entre las que destaca Realtor. Este casoplón de los Obama tiene siete dormitorios, ocho baños y un aseo. En total, 15 estancias al contar las habitaciones, los salones, los comedores y la cocina. Tiene garaje para tres coches, un granero independiente y una piscina. La propiedad ha estado en el mercado desde 2015, cuando se sacó por 22,5 millones de dólares.

Obama se la compró a través de un fideicomiso a Wycliffe Grousbeck y Corinne Basler Grousbeck. Grousbeck es inversor de capital privado y propietario del equipo de baloncesto Boston Celtics. El casoplón se encuentra en la exclusiva zona de Massachussetts de Edgartown Great Pond. Tiene además dos alas. El dormitorio principal de Barack y Michelle Obama dispone de una chimenea y solarium privado. Tiene además acceso privado a una playa. La mansión dispone de 6.982 metros cuadrados, el cual se levanta sobre una propiedad de 12 hectáreas. Diseñada por Bradenburger Taylor Lombardo Architects de San Francisco, la casa fue construida en 2001 por John Early, un conocido contratista de la isla.

Obama siempre ha pasado temporadas en la prestigiosa zona desde que llegó a la Casa Blanca, donde era invitado por celebridades de la élite liberal de Estados Unidos, donde también tienen mansiones Bill y Hillary Clinton u Oprah Winfrey. También, se pueden alquilar propiedades por valor de 19.000 dólares al mes.

Agenda Convención Nacional Demócrata

Este miércoles tiene previsto intervenir en la convención el ex presidente Bill Clinton, rehabilitado por el partido desde 2012, cuando pronunció un discurso en la convención de Barack Obama, después del vergonzoso impeachment tras mentir a un juez sobre sus relaciones en el despacho oval con su becaria Monica Lewinsky. Es el caso de mayor hipocresía del Partido Demócrata, que se supone ser campeón de los derechos de las mujeres, tras atacar a Monica Lewinsky por sus relaciones con Bill Clinton y señalar a Hillary Clinton por no solicitarle el divorcio. Mientras, el ex presidente sigue siendo una de las grandes figuras del partido.

Nancy Pelosi, ex portavoz de la Cámara de Representantes, que junto con Barack Obama ha sido la gran artífice de la expulsión de Joe Biden de la carrera presidencial, también intervendrá este miércoles en la convención.