Obama sentencia a Biden, que fue su vicepresidente: «Debe reconsiderar seriamente su futuro»

El ex presidente Barack Obama ha reconocido a sus aliados en los últimos días que «el camino del presidente Biden hacia la victoria ha disminuido mucho» y cree que «el presidente necesita considerar seriamente la viabilidad de su candidatura», según trascendido este jueves después de que Biden tuviera que cancelar su campaña tras dar positivo de Covid el miércoles cuando estaba en Las Vegas (Nevada) en un lenguaje muy medido, propio del ex presidente demócrata de Estados Unidos. Obama, gran aliado del presidente, ha sentenciado así Biden, que fue su vicepresidente entre 2009 y 2017, antes de que el ex presidente Donald Trump ganase las elecciones: «Debe reconsiderar seriamente su futuro».

Obama sólo ha hablado con Biden una vez desde el desastroso debate, y ha dejado claro en sus conversaciones con otras personas que el futuro de la candidatura de Biden es una decisión que debe tomar el presidente. En cambio, ha subrayado que su preocupación es proteger a Biden y su legado.

El líder demócrata ha manifestado de forma pública que sólo Biden puede decidir su futuro sobre si mantener su candidatura a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que también se renueva un tercio del Senado y la Cámara de Representantes al completo. En cambio, en privado, Obama ha estado involucrado de forma muy activa en las conversaciones sobre el futuro de la campaña de Biden, recibiendo llamadas de muchos demócratas para que convenza a Biden de que se aparte de la carrera. Entre ellos, ha destacado la ex portavoz de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, muy presionada por los congresistas y senadores que temen perder al menos 20 asientos en el Congreso su Biden mantiene su candidatura.

¿Cuándo renunciará Biden?

Los líderes demócratas, que han presionado desde las últimas semanas para que Biden se aparte de la carrera, creen que Biden podría anunciar su renuncia este fin de semana.

Biden ha perdido apoyos en las encuestas, el cual ha mostrado una imagen frágil tras anunciarse que tiene Covid, una imagen que se contrapone a la de Donald Trump, el cual sufrió un atentado el pasado sábado, 13 de julio, en Butler (Pensilvania).

Desde que Trump recibiera un tiro en la cabeza ha contrastado la imagen que han ofrecido los dos grandes partidos: los demócratas divididos intentando que su frágil presidente abandone la carrera presidencial. Mientras, los republicanos se han mostrado unidos en torno a un candidato que se levantó y salió caminando con el puño en alto después de recibir un disparo en la cabeza.

Como se han indicado con anterioridad, estos días en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee (Wisconsin), los republicanos han mostrado una imagen de unidad con los rivales de Trump, apoyándole durante la fiesta republicana. Mientras, los líderes del Partido Demócrata que quieren a Biden fuera de la carrera presidencial se han mantenido fuera de los focos durante los días posteriores al atentado de Trump. En cambio, este jueves después de que Biden haya dado positivo por Covid han vuelto a expresar de manera más pública sus preocupaciones si Biden sigue en la carrera.

Bill Clinton hará lo que diga Obama

Siguen las presiones para que Biden abandone la carrera. El ex presidente Obama ha hablado con un silencio atronador durante los últimos días, al no respaldar a Biden. Bill y Hillary Clinton, que han hecho lo que Obama, seguirán las indicaciones del ex presidente demócrata.

El líder de la mayoría en el Senado, el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, le expresó a Biden en Rehoboth Beach, Delaware, el sábado -el día del atentado contra Trump- que lo mejor sería que abandonara el cargo. Como se ha indicado con anterioridad, la ex portavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, la más activa para sacar a Biden de la carrera, le ha expresado también en diferentes ocasiones que debe retirarse, debido a que están muy preocupados porque si sigue, los grandes donantes pueden retirarles el dinero e incluso invertir en otros candidatos al Congreso del Partido Republicano. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries, le ha traslado las mismas preocupaciones de manera más sutil.