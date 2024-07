Los rivales de Trump en la carrera por la nominación republicana hacen piña con él para derrotar a Biden

Los rivales del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump en la carrera por la nominación republicana han hecho piña con él este martes en Wisconsin, miércoles ya en España para derrotar en las elecciones presidenciales al presidente demócrata Joe Biden. Nikki Haley, Ron DeSantis, Marco Rubio y Ted Cruz han respaldado a Trump en diferentes intervenciones durante la convención. Entre ellas, se ha marcado en rojo la de la ex embajadora ante Naciones Unidas bajo el mandato de Trump y su última rival en las primarias, Nikki Haley, que ha ofrecido su apoyo al ex presidente «por el bien de nuestra nación» en la segunda noche de la Convención Nacional Republicana, mostrando la unidad del partido tres días después del atentado contra Trump en Butler (Pensilvania).

En la segunda noche de la convención, Trump volvió a aparecer con el candidato a vicepresidente del ticket republicano J. D. Vance, senador de Ohio. Trump se sentó en el palco de honor para escuchar los discursos de sus ex rivales, que este martes le han ofrecido su apoyo sin condiciones. Trump volvió a enseñar el puño, como hizo el lunes y el día del atentado.

El gobernador de Florida Ron DeSantis atacó a Biden por su edad: «Vamos a enviar a Joe Biden a su sótano y enviemos a Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca. La vida era mejor cuando Donald Trump era presidente», ha destacado DeSantis. «Nuestra frontera era más segura bajo la administración Trump, y nuestro país era respetado cuando Donald Trump era nuestro comandante en jefe», ha señalado, recordando que «necesitamos un comandante que pueda lideras 24 horas al día los siete de la semana», en referencia a los problemas de salud mental y cognitivos de Biden, que se pusieron de manifiesto el 27 de junio en el desastroso debate de Biden en Atlanta (Georgia).

«Que Dios bendiga a Donald Trump»

Durante la velada, también se ha podido escuchar a Ted Cruz, senador de Texas, uno de los grandes críticos de Trump, con el que ha tenido grandes enfrentamientos en el pasado durante los debates de las elecciones primarias: «Que Dios bendiga a Donald Trump», ha destacado en un apasionado discurso.

La velada de la convención se ha cerrado por el senador republicano, de origen cubano, Marco Rubio, que ha ofrecido uno de los discursos más apasionados, apoyando a Trump, y Lara Trump, la esposa del hijo de Trump, Eric, que copreside el Comité Nacional Republicano.

Rubio ha apoyado de manera feroz a Trump, el cual han protagonizado grandes enfrentamientos en los debates con Trump, en los que el ex presidente republicano llamaba a Rubio «Marquitos».

Lara Trump ha protagonizado una de las intervenciones más emotivas, abordando desde el punto de vista de la familia de Trump cómo se sintieron el pasado sábado cuando atentaron contra el ex presidente. «Es un león, no tiene miedo, es lo que este país necesita ahora», ha destacado Lara Trump durante el segundo día de la convención, en los discursos ha abordado la cuestión de la seguridad e inmigración en Estados Unidos. «Donald Trump el sábado nos recordó lo que somos como nación», ha subrayado Lara Trump.

Adiós al ‘establishment’ republicano

En el día 2 de la Convención Republicana se ha hecho más palpable el cambio del GOP (Partido Republicano), al no verse las caras del establishment del partido.

El ex presidente republicano George W. Bush no tiene previsto estar presente en la Convención Republicana. Tampoco lo hará Dan Quayle, que fue vicepresidente con el padre de Bush, George H.W. Bush, fallecido en 2018. Dick Cheney, el vicepresidente de Bush, no asistirá al evento. Tampoco su hija Liz Cheney, ex miembro del Congreso y una de las principales críticas republicanas de Trump.

El propio vicepresidente de Trump, Mike Pence, el ex gobernador de Indiana, tampoco estará presente. Mitt Romney, candidato del Partido Republicano a la presidencia en 2012, senador de Utah y uno de los principales críticos de Trump, no tiene previsto asistir. El candidato presidencial del partido en 2008, el senador por Arizona John McCain, falleció en 2018, el cual fue uno de los grandes críticos de Trump.

Paul Ryan, compañero de ticket de Romney y ex presidente de la Cámara de Representantes, no asistirá a pesar de que la convención se celebra en su estado, Wisconsin.