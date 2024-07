Biden se niega a condenar el atentado contra Trump como intento de asesinato: «Vamos a esperar»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha negado a condenar el atentado contra Donald Trump Trump de este sábado como intento de asesinato: «Vamos a esperar», ha indicado el presidente de Estados Unidos, que ha destacaco que prefiere esperar a tener «todos los hechos».

Joe Biden ha comparecido de forma breve después del atentado contra Donald Trump, en el que ha recibido un disparo en la cabeza en la oreja derecha, que le ha obligado a abandonar el escenario en Pensilvania, protegido por los agentes del Servicio Secreto.

«Vamos a esperar. No sé lo suficiente. Tengo una opinión. Pero, no tengo los hechos. Quiero asegurarme de tener todos los hechos antes de hacer cualquier comentario. Gracias», ha destacado el presidente de Estados Unidos.

El frío comentario que ha realizado Biden ha sido similar a las declaraciones, que ha emitido en un principio la Casa Blanca.

«Me han informado del tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegra saber que está a salvo y que se encuentra bien. Estoy rezando por él y su familia y por todos los que estaban en el mitin, mientras esperamos más información», ha explicado Biden a través de un comunicado.

«Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerle a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarla», ha destacado con cierta frialdad el presidente de Estados Unidos, el cual se enfrenta estos días a un duro escrutinio en su partido, que quiere que se aparte de la carrera presidencial, precisamente contra Donald Trump, después del terrible debate que llevó a cabo el pasado 27 de junio en Atlanta (Georgia) contra el candidato republicano.

Durante estos días, Biden se ha enfrentado a su partido, que duda de que pueda vencer a Donald Trump en las elecciones presidenciales después de las dudas de su capacidad cognitiva y salud mental tras el debate en el que Biden apenas pudo articular palabra.

Desde entonces, los donantes y congresistas demócratas han pedido a Biden que se aparte, debido a que los donantes han invertido grandes sumas de dinero en la candidatura de Biden y los congresistas temen perder al menos 20 asientos en el Congreso.

Sin duda, la reacción de Trump que ha abandonado el escenario entre gritos del público de «¡USA, USA!» reforzará su candidatura, al presentarle como un candidato fuerte capaz de sortear varias balas como se ha podido apreciar en los diferentes vídeos que se han tomado del atentado.

En las imágenes, se aprecia a Trump, que es herido en la oreja derecha, e inmediatamente después es capaz de reaccionar y sortear dos balas más al agacharse al suelo.

WATCH: President Trump, with blood on his face, raises a fist to crowd after incident at PA rally pic.twitter.com/DkdEqxxANy

— Breaking911 (@Breaking911) July 13, 2024