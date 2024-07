Donald Trump se fue herido tras el atentado ondeando la bandera de EEUU y con el puño en alto

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se ha ido herido tras el atentado ondeando la bandera de EEUU y con el puño en alto. Como se puede ver en el vídeo, Donald Trump estaba hablando en un mitin en Pensilvania cuando se ha escuchado un disparo que le ha dado de lleno en la oreja derecha. Al recibir el impacto, el ex presidente se ha agachado. Entonces, se han escuchado más disparos seguidos. Hasta tres en un principio. Después se han oído hasta siete disparos.

Inmediatamente después, agentes del Servicio Secreto y francotiradores han rodeado al ex presidente de Estados Unidos y le han sacado del mitin de Pensilvania. Después de que han rodeado al ex presidente y se han asegurado de que podía andar, le han preguntado: «¡¿Está preparado!?», mientras el resto del público que ha presenciado cómo han intentado matar al candidato republicano se han despedido de él gritando: «¡USA!, ¡USA!, ¡USA!». «Déjeme coger mis zapatos», ha respondido Trump al Servicio Secreto antes de que le sacaran del escenario.

Después, los agentes del Servicio Secreto han gritado: «¡Todo el mundo al suelo, ¡todo el mundo al sueldo!». Posteriormente, se han oído más disparos y han gritado: «¡Tirador ha caído, el tirador ha caído!». Más tarde han confirmado que el tirador ha sido neutralizado, que es el lenguaje que utiliza los agentes a cargo de la seguridad de los presidentes y los ex presidentes para referirse a que las amenazas han sido eliminadas.

WATCH: President Trump, with blood on his face, raises a fist to crowd after incident at PA rally pic.twitter.com/DkdEqxxANy

