Los republicanos le han recordado este viernes a Tim Walz, compañero del ticket demócrata de Kamala Harris para la Casa Blanca, que no hizo nada ante las protestas de Black Lives Matter en mayo de 2020 tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos del oficial de policía Derek Chauvin: «Dejó arder Minnesota». Entre ellos, el teniente retirado, Randy Suton, fundador de The Wounded Blue (El herido azul, en español), una organización de ayuda a policías heridos en actos de servicio, ha reconocido que «Kamala Harris y Tim Walz son los candidatos de ensueño para los criminales». Mientras, ha señalado que Walz abandonó durante tres días a los agentes de Policía del Precinto Tres de Minneapolis, el cual estuvo bajo asedio de los violentos de Lives Black Matter, por miedo a perder donaciones de la élite liberal y votos de la comunidad afroamericana.

Tim Walz, gobernador de Minnesota, no quiso hasta el cuarto día llamar a la Guardia Nacional por miedo a cómo le podía afectar en las encuestas poner fin a las violentas revueltas de Black Lives Matter, en las quxe murieron tres personas. Todo a pesar de las súplicas del jefe de Policía y del alcalde de Minneapolis, que le pidieron ayuda para proteger la ciudad.

El teniente retirado Randy Suton ha reconocido que «Tim Walz y Kamala Harris son izquierdistas radicales, que no quieren que nadie asuma la responsabilidad de sus actos. Los agentes de Policía de Minneapolis durante estas revueltas le suplicaron al gobernador Tim Walz que enviara a la Guardia Nacional para ayudarles contra los violentos. Walz se negó a hacerlo», ha recordado Suton de aquellos días.

Minneapolis, Minn. on the morning of 28 May, 2020 following a night of race rioting. Buildings have been burned to the ground and stores looted as an alleged act of protest against the death of George Floyd. #BlackLivesMatter #Antifa pic.twitter.com/kvISMLN0jK

Durante los últimos días de mayo de 2020, Minneapolis se convirtió en una zona de guerra a manos de los violentos de Black Lives Matter, debido a las protestas por la muerte de George Floyd. Fue la mayor revuelta en las calles desde Los Ángeles en 1992. Hubo destrozos por valor de 500 millones de dólares. Los violentos incendiaron casas, locales y automóviles.

Como se puede ver en la imagen de abajo, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, también ha criticado que Walz se negase a desplegar durante tres días a la Guardia Nacional.

Tim Walz is soft on crime.

When his state descended into chaos during the 2020 Minneapolis riots, he refused to deploy the Minnesota National Guard for THREE DAYS.

Walz’s inaction and lack of decisive leadership caused the cities in his state to burn.

America deserves better. pic.twitter.com/TwQVxRN0H4

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 22, 2024