La Diputación de Guipúzcoa y los ayuntamientos de Vitoria, Durango, Cuartango, Zigoitia, Oion y Bernedo. Estas son las instituciones en las que el Partido Popular, a cambio de nada, cedió sus votos al PNV para evitar que Bildu se hiciera con el poder. «Somos un partido de Estado, y debemos actuar como tal», afirmó Alberto Núñez Feijóo al respecto. «En ningún caso el PP se ha propuesto sacar mayor rédito de este gesto que impedir que el partido de Arnaldo Otegi continuara aglutinando poder», aseguran desde Génova. Algo que sí hizo, gracias al gesto, el mismo PNV que acaba de comunicar a Feijóo que ni siquiera van a sentarse a hablar con él para explorar las fórmulas que permitirían la investidura del líder del PP.

Para demostrar la firme creencia de esta decisión, «sin ventajismos ni cálculos», el PP recuerda que lo mismo ocurrió en Barcelona. La única opción de sacar a Ada Colau y al secesionismo de la partida pasaba por apoyar al socialista Collboni. «Teníamos que hacerlo por responsabilidad. Nunca hemos pedido nada a cambio. Por no darnos, no nos han dado ni las gracias en alguno de estos casos», afirman fuentes populares.

Eider Mendoza (PNV) fue investida como presidenta de la Diputación de Guipúzcoa el pasado 30 de junio al recibir, de manera gratuita, uno de los tres votos que pertenecían al PP. De esta manera, Mendoza superó en apoyos a Maddalen Iriarte, de Bildu. Este movimiento de los populares neutralizó a los abertzales y permitió que, por primera vez, una mujer se hiciera con el mando de la diputación guipuzcoana.

Seis ayuntamientos

El Partido Popular no ha dudado en ceder «sin condiciones» el apoyo de sus concejales hasta en seis ayuntamientos del País Vasco para evitar que Bildu, vencedor del 28M en estos municipios, se hiciera con el control de los respectivos consistorios de Vitoria, Durango, Cuartango, Zigoitia, Oion y Bernedo.

Seis votos fueron los que el PP puso a disposición del PNV en Vitoria para que Bildu no se hiciera con el Ayuntamiento de la capital. Como moneda de cambio, los populares se encontraron una airada crítica tras la composición de las comisiones. PP y Bildu se repartieron la presidencia de las 11 comisiones que integran el consistorio vitoriano. Lejos de haber un pacto entre ambas formaciones, la decisión se tomó siguiendo la «tradición». «Simplemente, se ha actuado como en legislaturas precedentes, repartiendo las presidencias entre la oposición», explicó el PP. De hecho, en el curso pasado, la presidencia de las Comisiones recayó en los tres partidos: PP, Bildu y Podemos. Algo que no generó ninguna polémica.

El PP consideró que se habían tergiversado los hechos y, la semana pasada, renunció a presidir las comisiones que le «correspondían». A pesar de que no había acuerdo formal y ya existían precedentes, el PNV de Ortuzar no tardó en remarcar que «a las primeras de cambio, PP y Bildu no han dudado en pactar». Algo que, desde el partido de Feijóo achacaron a los «nervios» que generó el último día de campaña previo a las generales, donde se ha librado una contienda electoral particular entre PNV y Bildu.

Durango, Cuartango, Zigoitia…

El PP también cedió el voto de su concejal en Durango al PNV para que Mireia Elkoroiribe fuera investida alcaldesa y haciendo imposible el acceso de Bildu al gobierno. Una circunscripción más que favorable a los de Aitor Esteban, pero que el 28M otorgó su victoria electoral a los de Otegi.

Juan Pablo Galán, concejal del PP en Cuartango, dio su apoyo al PNV para evitar que Bildu, ganador de las elecciones en este municipio, se hiciera con el Ayuntamiento de la localidad. De esta manera, la nacionalista Miren Meabe fue investida como alcaldesa de la localidad alavesa.

Lo mismo ocurrió en Zigoitia. Javier Gorbeña (PNV) quedó en segundo lugar, por detrás de Bildu. Fue el apoyo sin condiciones del PP el que le dio la Alcaldía y el que desbarató la toma de posesión de los abertzales.

En el municipio de Bernedo, PNV y Bildu empataron tras el 28M con tres concejales cada uno. La tercera y última que logró representación en este consistorio fue el PP, quien facilitó a los de Ortuzar hacerse con el bastón de mando. Como en las ocasiones anteriores, un apoyo sin condiciones y con el único objetivo de dejar a Bildu sin opciones de gobernar.

El PP también cedió sus votos en Oion al PNV con el fin de evitar un gobierno municipal en manos de Bildu. Los abertzales, finalmente, se han hecho con el consistorio después de que los nacionalistas decidieran no seguir adelante con su investidura a pesar de que sí les dan los números.

Ahora, y a pesar de todo este contexto, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha trasladado por teléfono a Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, la «negativa de EAJ-PNV a iniciar las conversaciones de cara a facilitar su investidura».