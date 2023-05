No es que Tezanos tuviera engañados a la mayoría de los socialistas, es que además, ha hecho quedar en ridículo a muchos de ellos que se han creído sus previsiones ultracocinadas del CIS y las han difundido en medios de comunicación, haciéndoles quedar en ridículo. Así le ha pasado a la ex vicepresidenta Carmen Calvo, que una de sus intervenciones en un programa de radio poco antes de las elecciones ‘adivinó’ justo lo que no ha pasado. O sea, la pitonisa Carmen Calvo no dio ni una.

Dirigiéndose a su compañero de tertulia radiofónica José Manuel Margallo, le dijo que «lo peor que os puede pasar es la mayoría absoluta de Ayuso, de verdad te lo digo». Por otra parte, asegura que «yo creo que Valencia la vamos a sostener nosotros bastante bien» y le pregunta a Margallo: «¿Qué os queda? ¿Andalucía? Pues, a Moreno Bonilla sólo le queda ya empezar a decrecer». «Malos cálculos electorales», tiene la osadía de asegurar con rotundidad la pitonisa Carmen Calvo.

Los resultados, no es que no le hayan dado la razón, es que justo ha pasado lo contrario: el vuelco en la Comunidad Valenciana ha sido espectacular, con un prácticamente desconocido Carlos Mazón dando la campanada para ser el próximo presidente de una Comunidad Valenciana que Ximo Puig ha dejado con la mayor deuda de todas las regiones de España: más de 55.000 millones de euros.

Por lo que respecta a Andalucía, el PP de Juanma Moreno Bonilla ha conseguido ganar en todas las capitales, salvo en Jaén, donde, por cierto, el último escaño está aún endiente del recuento del Cera y el voto por correo. El PP le ha arrebatado Sevilla, la joya de la corona andaluza.