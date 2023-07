Feijóo: «El ministro de Economía no va a ser del PP, va a tener autoridad y no va a venir a insultar»

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, no quiere revelar aún quién será su ministro de Economía si llega al Palacio de la Moncloa tras el 23J, pero sí que ha querido adelantar a OKDIARIO que no será del PP, y además, desliza como característica importante que será alguien que «no va a venir a insultar a los otros grupos», es decir, que apuesta por la seriedad tanto en contenido como continente.

P.- El ministro de Economía, ¿va a ser externo al partido o del partido?

R.- Será externo al partido. Al menos, la persona en la que estoy depositando mis expectativas es externa al partido. Yo no quiero un ministro que venga aquí a insultar a los otros grupos. Yo quiero un ministro que venga a acordar. Un ministro al que se le reconozca autoridad.

P.- ¿Puede ser Pablo Isla o Pablo Hernández de Cos?

R.- Reconocer autoridad es muy difícil. Y yo estoy buscando a esa persona. Yo creo que la he encontrado y la tengo. Todas las personas que usted dice son buenas.

P.- Estamos hablando de Michael Jordan y Cristiano Ronaldo.

R.- Conozco a los dos. Con Pablo Isla he tenido mucho contacto en sus tiempos de presidente de Inditex y de director general de Patrimonio del Estado, cuando yo estaba de presidente de Correos y después de Galicia. Con el gobernador del Banco de España desde que he llegado de Galicia he tenido contacto con él. Desde que he llegado de vez en cuando le pido opinión y me leo los informes del Banco de España. La economía española es mucho más solvente cuando lees los informes del Banco de España que cuando escuchas a los ministros del Gobierno. Y es importante tener una fuente de solvencia y no una fuente de propaganda.