Alberto Núñez Feijóo marca la mayor de las distancias con el actual presidente del Gobierno. «Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no le miento a los españoles», ha afirmado el líder del PP en la entrevista que ha mantenido este miércoles en El Hormiguero. El gallego, sereno y cercano durante todo el programa, ha asegurado que recuperará el valor de la palabra cuando llegue a la Moncloa, «si no cambio de opinión», ha ironizado Feijóo en clara referencia a Sánchez y su estrategia de querer camuflar como cambios de parecer todas las promesas incumplidas durante la legislatura. «Si digo que no pactaré con Bildu, es que no pactaré con Bildu», ha sentenciado el presidente nacional del PP.

Al ser preguntado qué es el sanchismo, Feijóo no ha tenido más que remitirse a las palabras que, sobre ese mismo tema, tuvo este martes Pedro Sánchez durante su paso por el programa de Pablo Motos. «El sanchismo, como dijo ayer el presidente, es maldad, mentira y manipulación». El líder del PP también ha querido marcar distancias con el PSOE de Sánchez en lo que al sentido de Estado se refiere. «Nosotros hemos dado, sin nada a cambio, nuestro apoyo al PSOE y al PNV para evitar que Bildu se hiciera con la Alcaldía de Vitoria y la diputación de Guipúzcoa. Hemos apoyado al PSOE en Barcelona para dejar fuera a Ada Colau. El partido socialista, en cambio, no quiere ni sentarse a hablar con nosotros», ha explicado Feijóo.

Después de entrar en el servicio público con 29 años, Alberto Núñez Feijóo también ha querido marcar distancias con Sánchez en cuanto a la «trazabilidad» de cada uno de los perfiles. «Comencé a gestionar dinero público con 29 años. He sido presidente del Insalud durante una década. Después, he sido el presidente nacional de Correos y, con cuatro mayorías absolutas, el presidente de Galicia. No soy un mero concejal que ha salido de la oposición y lo han puesto ahí para que se presente a unas elecciones generales», ha explicado Feijóo. «He trabajado toda mi vida por España. Y en el tiempo que me queda, quiero seguir haciéndolo. Si no, de qué hubiera servido toda mi vida».

«No voy a negociar que la sanidad sea pública y gratuita. Eso es incontestable. No voy a perder el tiempo en negociar que la educación tiene que ser de calidad, ya sea en una ciudad o en un pueblo. No voy a entrar a discutir la existencia de la violencia machista. No lo voy a negociar. Son principios que no están sujetos a cambio». Así, Feijóo ha querido trasladar su compromiso con los valores que siempre «han definido al PP», ante la duda de los votantes de si serán cromos intercambiables en una futura negociación con Vox. «Mi partido no es Vox. Gobernaré con los votos del PP. Y si me votan lo suficiente, mi Gobierno será en exclusiva del PP».

Alberto Núñez Feijóo no ha escondido su voluntad de salir a ganar las elecciones con los apoyos suficientes como para poder gobernar en solitario. Una tesis que defendía en Galicia, que revalidó al aterrizar en Génova y que están siguiendo los barones del PP a nivel territorial. «Yo sí les puedo decir a los españoles que les garantizo el cambio. Y si lo hago con la mayoría de votos, pueden tener claro que el Gobierno sólo estará formado por el PP. Así, sólo tendré que dar explicaciones a las Cortes Generales y a los ciudadanos, a nadie más». De esta manera, el presidente nacional popular ha tratado de reivindicar el voto útil frente a la división en el centroderecha.