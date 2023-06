Alberto Núñez Feijóo ha anunciado en El Hormiguero que tendrá una vicepresidenta y que ya sabe quién es la persona que ocupará ese cargo, aunque no lo desvelará hasta que gane las elecciones. «Siempre he sido profundamente respetuoso y discreto con este asunto. No se puede ir nombrando ministros antes de ganar unas elecciones», ha explicado el presidente del PP. Además, ha revelado que también conoce quién será el responsable de la cartera de Economía. «Y es muy bueno», ha matizado Feijóo. Otro de los anuncios que ha realizado el presidente popular ha sido el de que las políticas de Igualdad dependerán, directamente, de Presidencia. De esta manera, Feijóo ha querido recalcar su compromiso con la lucha contra la violencia machista. «En Galicia he legislado siempre para luchar contra ella. No será diferente ahora», ha recordado.

El presidente del PP ha entrado en materia a la hora de desgranar cómo será la composición de su futuro Consejo de Ministros. «Sobran unos seis o siete ministerios. Les aseguro que con 14 España funcionará mucho mejor que con los 22 de ahora», ha afirmado Feijóo. El líder de la oposición ha deslizado que su intención es la de aglutinar la cartera de Universidades a Educación, así como el de Seguridad Social a Empleo y la supresión del Ministerio de Consumo. «Cuando estuve en el Gobierno, nunca conocí al responsable de Consumo porque era una vicesecretaría», ha aseverado Feijóo.

«Si en un restaurante hay una mesa de 22 personas armando follones, le dices al camarero que por favor se vayan. Eso está pasando con el Gobierno. No caben más follones en él», ha ejemplificado el presidente del PP. Feijóo ha denunciado que, durante los últimos años, los españoles han tenido que soportar cómo la mitad de los ministros discutían con la otra mitad. «Hay ministras que han votado en contra de su propio Gobierno. Ahora el PSOE no le deja salir a Belarra a presentar los acuerdos alcanzados», ha lamentado el popular.

No ha quedado nada en el tintero. Alberto Núñez Feijóo ha respondido, durante la hora de entrevista, a temas tan delicados como los pactos con Vox, la violencia machista, las leyes de Igualdad, el aborto, la eutanasia. Además, el presidente del PP ha expuesto su parecer sobre lo ocurrido en Extremadura. «Había un pacto hasta que llegaron unos señores de Vox desde Madrid. Es entendible que eso provoque una reacción de rabia. Conozco desde hace mucho a María Guardiola. Tiene mi cariño y mi apoyo».

Dando más señas sobre cómo será su hipotético futuro Gobierno, si así lo deciden los españoles el próximo 23J, Feijóo ha reivindicado que su modelo es el de las cuatro mayorías absolutas que logró en Galicia, el de la absoluta de Juanma Moreno y el de la absoluta de Isabel Díaz Ayuso. «Nadie daba un euro por mí, al principio, o por Juanma en Andalucía. Ninguna encuesta nos daba la absoluta. Es a lo que aspiro», ha remarcado Feijóo, mostrando su deseo por no tener que entenderse con nadie más y ser él mismo quien elija a todos los miembros de su Gobierno.

Feijóo se ha dirigido a los espectadores del programa nocturno para ofrecerles su palabra. «Jamás pactaré con Bildu, con ERC, con Junts, con los comunistas y con Sumar. Siempre nos entenderemos con aquellos que respeten los mandatos y los valores de la Constitución», se ha comprometido el líder del PP.