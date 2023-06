Alberto Núñez Feijóo tiene claro que el futuro de España depende del talento que se logre aglutinar en el país. Para ello, ha encargado a su equipo un minucioso apéndice del programa en el que emprendedores y startups sean los protagonistas. «Lejos de insultarles, descalificarles y torpedearles, vamos a remar junto a ellos», explican desde el PP. Génova ya prepara una extensa batería de medidas como la creación de un sistema fiscal y laboral concreto para aquellos que deciden «arriesgar los ahorro de su vida» para «crear valor». Para ello, el PP está trabajando en una legislación concreta que respalde a los nuevos empresarios. Incentivos fiscales, un sistema tributario específico, captación de inversión y una Administración ágil son algunas de las políticas que explorará esta apuesta de Feijóo por el futuro empresarial de España.

Desde el PP son conscientes de que el mayor riesgo es el de «no arriesgar». Un principio que Alberto Núñez Feijóo ha comentado más de una vez en público y que se pondrá negro sobre blanco si los populares llegan a Moncloa después del 23J. «Queremos estar al lado de aquellos que ponen sobre la mesa todo su patrimonio para crear valor, para los que quieren hacer algo por los demás. Aplicaremos incentivos fiscales a quienes arriesguen de verdad», aseguran fuentes del PP.

Una de las propuestas que Génova tiene sobre la mesa es la de la creación de un Foro de Empresas Emergentes. Con él, se pretende dar voz a aquellos que estén comenzando su andadura empresarial. Para su composición y participación, desde el PP aseguran que «lejos de imponer», escucharán a los empresarios para saber quién debe estar presentes y qué contenidos se deben tratar. «No se nos ocurriría llegar dando lecciones a nadie. Sólo podemos aprender de ellos», explican fuentes del PP. Tras la creación de este Foro, Feijóo planea crear un sistema de monitorización para conocer cuál es el progreso de las nuevas empresas y en qué cuestiones se les puede orientar y ayudar.

«En muchas ocasiones, las grandes startups que ahora todos conocemos no fueron rentables durante sus primeros años. Tendremos en cuenta este factor y daremos un apoyo a medio plazo a aquellos que así lo necesiten», afirman desde Génova. Además, el PP asegura que están trabajando para hacer ágil, accesible y funcional la Administración. «De esta manera, la burocracia no será ni un impedimento ni un escollo para crear una empresa en España. No podemos permitirnos perder talento porque la gente se ve enterrada en papeleo», matizan fuentes del PP.

Compromisos

Para que este plan innovador funcione a la perfección, el PP asumirá una serie de compromisos para dar certidumbre a aquellos que se estén planteando iniciar un nuevo proyecto personal. En primer lugar, Feijóo pretende devolver España a un escenario de crecimiento económico sólido, alejado de la desaceleración experimentada durante los últimos meses. Para ello, son conscientes de que deben aplicar políticas económicas de calado, «con repercusión en todos los niveles».

El PP se compromete, también, a que emprendedores y startups paguen unos impuestos proporcionales a su situación. «No se puede aplicar métodos convencionales a empresas que no son convencionales». Desde la sede de Génova enfatizan que no sólo serán impuestos «consecuentes», sino que serán aprovechados de una manera real. «Pueden tener la certeza de que se emplearán para Educación y Sanidad, no para financiar otras cosas», afirman en clara referencia al desproporcionado y caro Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.

Otro de los compromisos que asumirá el PP en esta materia será el de exportar lo mejor de nuestro país, devolviendo España «a la esfera internacional». Además, pretenden hacer todo lo posible para llamar la atención de empresas extranjeras y que, como consecuencia, pongan el foco en los emprendedores españoles y todas las opciones que ofrece el país. «Tenemos todo para ser un destino atractivo. Aquí debemos incubar nuestro talento, pero también podemos acoger a los emprendedores internacionales. Somos un país envidiable», aseveran desde el PP.

Uno de los ejemplos a seguir para los populares es la ciudad de Málaga, bajo el gobierno del PP de Paco de la Torre desde el 2000. Decenas de empresas tecnológicas, entre las que destacan las desarrolladoras de videojuegos, han decidido instalar allí su centro de trabajo. El clima se suma a todas las facilidades y comodidades que ofrece la capital malagueña. «Debemos aspirar a eso».