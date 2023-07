Tezanos presume de haberse acercado «mucho» al resultado del 23J cuando sólo él dio ganador a Sánchez

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, se ríe de los españoles. Sólo dos días después de las elecciones el sociólogo ha sacado pecho de sus encuestas electorales asegurando que los datos de los sondeos del organismo público se aproximaron «mucho a la realidad» y que «todas las encuestas fallaron menos el CIS». La realidad fue totalmente la contraria: su CIS fue el único que dio ganador a Pedro Sánchez y no a Alberto Núñez Feijóo.

«Si dicen todas las encuestas fallaron, pongan ustedes también excepto el CIS de Tezanos, que fue la que estuvo más cerca de los datos de la realidad», ha señalado. Lo más fuerte de todo es que se refiere a al ‘sondeo flash’ que sacó el 17 de julio, a seis días de los comicios y el último en el que estaba permitido publicar encuestas, cuyos resultados nada tienen que ver con lo sucedido.

El último sondeo del CIS vaticinaba que el PSOE ganaría y lograría 1,4 puntos más que el PP en estimación de voto, con un apoyo del 32,2% para los socialistas frente al 30,8% de los ‘populares’. Pero la realidad del 23J fue diferente, el PP obtuvo el 33% de los votos consiguiendo 136 escaños, con una diferencia de un punto con el PSOE que obtuvo el 31,9% de los votos y 122 escaños.

Además, colocaba a Sumar en tercera posición, con un 14,9%, y a Vox como cuarta fuerza, con el 11,8%. Unos resultados muy lejos de la realidad del 23J, pues Sumar fue la cuarta fuerza política con el 12,41 % de los votos y 31 parlamentarios; y Vox, tercera fuerza, obtuvo el 12,49% de los votos y 33 diputados.

«Errores» en las encuestas

Tezanos ha sacado pecho de haberse desviado solo «unas décimas» y ha defendido que la distancia de su ‘sondeo flash’ con los resultados finales es «muy pequeña», como un reproche a los que decían antes de las elecciones que todas las encuestas iban a acertar excepto el CIS. Por tanto, para él España está «en contra de lo que decían algunas encuestas», ha apostillado, y ha considerado que incluso las que se dieron el mismo día de las elecciones «estaban muy lejos de la realidad».

Según su valoración de los resultados de las elecciones generales, el 48% de la población está situada en posiciones más de izquierdas, el 46% en posiciones más de derechas y el 3% en una posición más central.

Aun así, ha advertido que las encuestas no son un «instrumento de precisión relojera suiza», sino que simplemente «marcan tendencias» y ha querido remarcar que «no hay que creérselas mucho» porque «siempre» tienen un margen teórico de error.

Para Tezanos, actualmente en España se está llegando a «cierto nivel de desmesura» al haber «muchísimas encuestas». Una situación que, a su juicio, crea «mucho ruido» y ha certificado que los sondeos tienen influencia en la opinión pública, a la par que ha hablado de una «auténtica guerra de encuestas» como «estrategias electorales» para intentar influir en el voto. «Estamos en sociedades muy volátiles, que cada día cambian de opinión», ha explicado.

Críticas al CIS

También ha querido responder a las críticas:»El CIS no soy solo yo, se desprecia a la gente que trabaja en el CIS, que son magníficos profesionales», ha defendido y ha considerado que hay «cierto abuso» en las críticas, pero que se encuentra en un papel en el que «tiene que aguantarlas» y no se puede defender.

Tezanos ha dicho que «entiende» que hay empresarios que su interés les lleva a decir que «no es bueno» que haya un organismo público haciendo encuestas y estudios porque les quita negocio, pero considera que hay una «desmesura tremenda».

Sobre si seguirá al frente del CIS, ha puntualizado que no tiene «muchas apetencias de futuro» pero que no es de los que «arrojan la toalla» y mantiene la defensa de su institución. Porque los estudios son «útiles», no solo para la administración pública, sino «para toda la sociedad», ha subrayado.