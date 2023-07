Sánchez impone un giro de timón en la campaña y ordena volver al formato clásico de los mítines

La orden es clara: «Pasar página del debate cuanto antes», como hicieron el 29 de mayo tras la arrolladora victoria del PP en las elecciones municipales y autonómicas, adelantando las comicios. Pedro Sánchez, con agenda institucional en Lituania este martes y miércoles, tiene poco margen de maniobra para hacer campaña. Pero de forma discreta, a través de sus redes sociales y las gubernamentales, el presidente transmite un mensaje presidencialista de «líder escuchado y respetado en el mundo». Lo que se conoce como un mensaje subliminal. Mientras, en Madrid, su equipo electoral le está preparando a contrarreloj un mitin en Santander para este jueves por la tarde que no estaba en ninguna previsión. El líder del PSOE quiere volver a la campaña clásica. La del face to face con la gente y no sólo con Alberto Núñez Feijóo o los principales comunicadores de este país.

En el Partido Socialista reconocen que Pedro Sánchez se vio desbordado en el único debate que mantendrá con su principal adversario durante la campaña electoral. Que salió «mucho más derrotado» de lo que se podían imaginar. Por eso, tras muchas semanas basando la campaña en entrevistas televisivas y radiofónicas, el líder del PSOE quiere volver a la calle para rodearse de fieles que le aplaudan sus mentiras. A sabiendas de que, entre afiliados socialistas, se puede colar algún funcionario descontento, algún prosaharauí o algún español cabreado con sus pactos con Bildu para gritarle el ya conocido ‘¡Que te vote Txapote!’. «Está dispuesto a asumirlo todo para dar un giro de timón a la campaña», dicen en su entorno.

Tras la bronca de Pedro Sánchez a los suyos en el avión camino de Lituania, en el Palacio de La Moncloa y en Ferraz todos se ponían a trabajar a destajo con nuevas ordenes procedentes desde el aire. Con el mal sabor de boca que les dejó el cara a cara de Atresmedia, aunque el candidato del PSOE llegase triunfante a la sede del partido, a medianoche, asegurando que «después de este debate no tengo dudas de que vamos a ganar las elecciones», el presidente ha transmitido su voluntad de retornar a los actos clásicos. Al formato tradicional que le impulsó a La Moncloa en 2019. Aunque con la excusa del calor, Ferraz anunció que habría «pocos mítines». Y que su campaña se desarrollaría entre los platós tradicionales y los montados por el propio PSOE con Sánchez como entrevistador de ministros.

Mitin improvisado en Santander

Nada más aterrizar de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, este jueves el candidato socialista Pedro Sánchez viajará a Santander en un acto que se está montando de urgencia. Con «muchas llamadas para llenar» el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Días después de perder el gobierno autonómico, gracias al apoyo de su socio Miguel Ángel Revilla que hizo presidenta a la popular María José Sáenz de Buruaga, los socialistas han optado por acudir a la capital cántabra para dar un mitin a las 18.30 horas. Junto a uno de sus colaboradores más leales y número 1 por esta circunscripción, Pedro Casares.

Más allá del aumento de la actividad presidencial, con grandes actos que no se preveían -Sánchez sólo tenía previsto un mitin en Valencia este sábado y otro en Barcelona el domingo-, también los ministros «se tendrán que poner las pilas». Saliendo más a la calle y «teniendo un mayor contacto con los afiliados y los ciudadanos». El objetivo, aunque saben que es prácticamente inalcanzable, es «revertir» unos sondeos que tras el debate casi impulsan a Alberto Núñez Feijóo hasta los 145 escaños -según el último sondeo de OKDIARIO, incluso más según los datos que maneja Ferraz-. A parte de los mítines clásicos, Sánchez y los suyos también tendrán más presencia de aquí al 23 de julio a través de las redes sociales. Con vídeos dirigidos principalmente a los más jóvenes, elaborados y producidos por el propio partido, y en los que el equipo de campaña medirá muy bien los mensajes que quiere transmitir. Para recortar distancias con el PP por el único flanco que, a día de hoy, pueden seguir avanzando los socialistas.