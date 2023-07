Sánchez acusa a Feijóo de «manipular» al denunciar la dejadez del Gobierno en el voto por correo

El voto por correo está siendo un verdadero dolor de cabeza para Pedro Sánchez. Los retrasos, las colas y los ciudadanos indignan a los ciudadanos que por el adelanto estival del 23J han decidido votar por correo para poder irse de vacaciones. El candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a los carteros que «trabajen día y noche» para que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho constitucional. A Pedro Sánchez no le han gustado estas declaraciones y acusa a Feijóo de «manipular» para socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Que Pedro Sánchez colocó al frente de Correos a uno de sus mejores amigos es un hecho. Pero lo es también el que el adelanto electoral ha provocado un caos en la empresa postal que no da a basto para hacer frente al alud de peticiones de voto por correo de los ciudadanos.

Este miércoles, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a los carteros que trabajen «mañana, día y noche» para entregar el voto por correo, dado que hoy es el último día para solicitarlo. Es más, se ha comprometido a pagarles las horas extraordinarias si gobierna por «cumplir con su deber».

Además ha pedido a los carteros, «con independencia de sus jefes», que «repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles» puedan votar y ejercer «sus derechos constitucionales».

Sánchez ha sido cuestionado por estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN celebrada en Vilna (Lituania) y ha enmarcado las palabras de Feijóo en las «manipulaciones» que a su juicio ha venido desplegando el PP a lo largo de la legislatura.

Aunque ha admitido que no conocía las declaraciones de Feijóo, ha señalado que a lo largo de los últimos años ha sufrido una oposición basada en mentiras, manipulaciones y maldades.

En este sentido ha situado las palabras del líder del PP en las «manipulaciones» que «socavan la confianza de la gente en las instituciones».

Retrasos en el voto por correo

A 11 días para las elecciones generales, apenas un tercio de los votantes que han solicitado el voto por correo ha recibido la documentación electoral. Ésa es, al menos, la estimación de los sindicatos pues, a día de hoy, Correos no ha facilitado datos oficiales. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) calculan que ya se han procesado 2,2 millones de peticiones de voto por correo, y creen que la cifra final puede acercarse incluso a los 3 millones, todo un récord.

El principal problema, según los sindicatos, es la falta de personal, que está complicando las labores de reparto y entrega de la documentación. Desde CSIF denuncian que no han llegado los «refuerzos prometidos» por Correos, mientras la carga de trabajo ha sufrido un considerable incremento. Según sus estimaciones, al menos la mitad de los efectivos no se ha incorporado aún a las oficinas. «Desde los centros de trabajo se nos transmite que no se están notando estos refuerzos», manifiestan fuentes del sindicato. Recuerdan que hasta el 25% de la plantilla está de vacaciones «y los que quedan no dan abasto».