El programa de Teresa Rodríguez: jornada laboral de 32 horas, jubilación a los 62 años y condones gratis

Adelante Andalucía ha presentado esta semana su programa electoral de cara a los comicios generales del 23J con el que buscarán llevar una voz andaluza al Congreso de los Diputados y en el que destacan medidas tales como una jornada laboral de 32 horas sin reducción salarial, el adelanto de la jubilación a los 62 años y preservativos gratis para todos los ciudadanos.

Los ejes programáticos del partido de Teresa Rodríguez giran en torno al andalucismo y la «desmercantilización de los bienes comunes», con «más y mejores servicios públicos». En este apartado destaca la propuesta de la formación en pro de «trabajar menos para trabajar todos», con una jornada laboral reducida y una jubilación a los 62 años. En España está fijada actualmente en 66 años y 4 meses o en 65 años si se acreditan más de 37 años y 9 meses cotizados.

En defensa de las «maternidades y las sexualidades libres y protegidas», Adelante Andalucía apuesta por la gratuidad de los métodos anticonceptivos y la educación afectivo-sexual en los institutos como «materia reglada» impartida por «especialistas».

Además, para promover la «desconcentración del Estado», la formación pretende acabar con los «beneficios» de Madrid relocalizando el Tribunal Constitucional en Cádiz, Adif en Jerez o los Puertos del Estado y Salvamento Marítimo en Algeciras.

En materia de inmigración, Adelante aboga por derogar la Ley de Extranjería e impulsar «una regularización extraordinaria» de los 500.000 inmigrantes ilegales residentes en España, además del cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras (Cádiz).

La formación se enfoca también en el ecosocialismo, el feminismo, el movimiento LGTBI, la «transición hacia la confederalidad» y el «interacionalismo» de Andalucía como frontera sur de Europa, así como otras medidas específicas para la provincia de Cádiz.

Cabe reseñar que Adelante concurre al 23J con una única candidatura al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Cádiz que encabeza la ex senadora Pilar González, y que de modo testimonial incluye a la portavoz de esta formación y ex parlamentaria andaluza, Teresa Rodríguez, y al ex alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que figuran en los puestos dos y tres de la lista, respectivamente.

En su programa electoral, que puede consultar aquí, remarcan que Adelante es una «fuerza política netamente andaluza» contra las «derechas conservadoras y autoritarias», frente al «abuso y las políticas centralistas y neoliberales» y como alternativa a la «izquierda tradicional».

Teresa Rodríguez

Este pasado martes, la candidata cabeza de lista de Adelante Andalucía al Congreso, Pilar González, y la portavoz nacional del partido, Teresa Rodríguez, detallaron la propuesta de la organización andalucista en un acto en Puerto Real (Cádiz).

La ex parlamentaria andaluza, ahora docente en un instituto, al igual que Kichi, recordó que la provincia de Cádiz tiene los mismos desempleados que «toda la comunidad autónoma de Galicia y 2,5 veces más desempleados que Aragón». «Es una evidencia que no podemos vivir sólo del turismo. Hay una brecha en el empleo industrial entre Andalucía y el resto del territorio que se tiene que acabar», aseveró Teresa Rodríguez. Al respecto, Adelante Andalucía propone un plan de reindustrialización «sostenible» para la Bahía de Cádiz, la provincia gaditana y toda Andalucía.

Por su parte, Pilar González denunció que Andalucía «no es un vertedero». «No queremos sólo la industria más contaminante que nadie quiere. No queremos los vertederos de residuos peligrosos y el cementerio nuclear. Exigiremos su cierre y la restauración de la salud ambiental de nuestra tierra para acabar con el llamado triángulo del cáncer entre Cádiz, Huelva y Sevilla», reclamó. El programa apuesta también por la «reforestación y renaturalización de Andalucía, la protección de la Costa y el blindaje legal de Doñana».

Recordemos que en las pasadas elecciones municipales del 28M la formación cosechó 43.495 votos y con ellos nueve concejales repartidos entre los seis que logró en Cádiz capital -municipio donde gobernaba-, un edil que cosechó en Puerto Real (Cádiz) y otros dos en la provincia de Sevilla, en Castilleja de la Cuesta y La Puebla de Cazalla. El 86% de los sufragios se cosecharon en las provincias de Cádiz (19.265) y Sevilla (17.987), si bien no presentó candidaturas ni en Almería ni en Granada.