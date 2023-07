El PP de Feijóo exhibe su fuerza con un llenazo en Pontevedra a dos semanas de las elecciones

Llenazo. Por quinta vez en la plaza talismán de Pontevedra. Como ocurrió en la antesala de las cuatro mayorías absolutas de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia. Pero ahora con la vista puesta en la Moncloa. El PP ha realizado este domingo toda una demostración de fuerza abarrotando el coso taurino de la capital de las Rias Baixas (con 12.000 asistentes, según la organización) a sólo dos semanas de las generales del 23 de julio. Por contra, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue enclaustrado en su residencia oficial, sin participar en ningún mitin este fin de semana, con la excusa de preparar el ‘cara a cara’ del lunes con Feijóo.

El líder de la oposición ha compartido cartel en el albero pontevedrés -con muchas banderas de España- con su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el ex líder del PP y ex jefe del Ejecutivo (2011-2018) Mariano Rajoy, que ya estuvo en la plaza de su ciudad apoyando al propio Feijóo en otras elecciones autonómicas, desde las de 2009 hasta las de 2016.

«Emociona volver a casa y sentir toda la fuerza de un PP de Galicia más ilusionado que nunca. Me llena de satisfacción y de responsabilidad. Los españoles pueden tener la certeza de que vamos a estar a la altura de lo que necesita nuestro país», manifestó en la víspera Feijóo sobre el mitin de este domingo, preparado por los suyos como «otro día histórico».

Precisamente, en la jornada del sábado, y como aperitivo de este baño de mases, el líder del PP recibió en Corrales del Vino, un pueblo de mil habitantes de Zamora, el apoyo de la calle, que le recibió entre aplausos y vítores de «¡Presidente, presidente!». La imagen de un Feijóo jaleado por los ciudadanos, en contacto directo con ellos, contrastó con la de un ausente Sánchez, que tampoco tuvo agenda este sábado. El líder del PP, que quiso estar en su segundo día de campaña a pie de la España rural, de la que pretender ser el primer presidente del Gobierno que procede de ella, enfatizó que «Sánchez ha dado la espalda a la gente y ahora se sorprende de que la gente le haya dado la espalda a él».

«Nuestra campaña es conocer a cuanta más gente mejor, estar en cuantos más sitios mejor: en las calles, en los barrios de las ciudades, en las villas y en los pequeños pueblos. La campaña del PSOE es distinta a la nuestra, es alejarse de la gente, no estar en los pueblos, no darle la mano a los ciudadanos y huir de la gente para que no pueda acercarse a los líderes y al candidato del Partido Socialista», recalcó Feijóo.