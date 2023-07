Los psicoanalistas suelen decir que los lapsus son fruto de deseos inconscientes reprimidos. Eso puede ser lo que haya provocado que el presentador de Al Rojo Vivo Antonio García Ferreras haya llamado este lunes hasta dos veces «presidente del Gobierno» a Alberto Núñez Feijóo a su llegada triunfal a la sede del PP en la calle Génova.

«¿Va a haber intervención del presidente del Gobierno?», preguntó hasta dos veces a la corresponsal de laSexta mientras se escuchaban los gritos de «¡presidente, presidente!». Luego se dio cuenta de su error y rectificó: «¿Va a haber intervención del candidato a presidente del Gobierno?».

A García Ferreras le pudo haber traicionado el subconsciente o la innegable victoria del candidato del PP sobre un desencajado Pedro Sánchez en el cara a cara de Atresmedia. El periodista que más ha defendido a Sánchez se rendía con un lapsus ante la más pura y absoluta de sus derrotas. Porque la victoria aplastante de Feijóo a esas horas ya era una realidad más allá de toda manifestación inconsciente.

Feijóo: «Me lo he pasado muy bien»

A la salida del cara a cara, Feijóo ha destacado que ha sido un «debate intenso» y ha destacado que es la primera vez que puede debatir con el presidente del Gobierno «de forma equilibrada». «Me lo he pasado muy bien, creo que he tenido ocasión para que los españoles me conozcan un poco más», ha valorado en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.

El líder del PP ha puesto en valor la serie de propuestas que ha ofrecido a la ciudadanía, lamentando eso sí que Sánchez, si está «preocupado» por los extremos, no pacte el compromiso de que «gobierne aquel candidato que tenga más escaños, más votos y más representantes».

«Yo me comprometo sólo a ser presidente del gobierno de España si gano las elecciones. El señor Sánchez está dispuesto a ser presidente del gobierno de España perdiendo las elecciones», ha criticado, al tiempo que ha reconocido que se ha sentido «muy cómodo» en el plató.