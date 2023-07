El PP llega a los 152 escaños y ya tiene más que el PSOE, Sumar, ERC y Bildu juntos

El PP supera la barrera de los 150 escaños, amplía la distancia con el PSOE, tendrá más diputados que los que pueda poner de su lado Pedro Sánchez con Sumar, ERC y Bildu, y junto a Vox podría tejer una holgada mayoría absoluta de 181 escaños. Son los titulares que deja la nueva encuesta electoral de Data10 para OKDIARIO, la última que se publicará en España antes de que los españoles acudan el domingo a las urnas para dictar sentencia sobre cuatro años de sanchismo. La ley electoral no permite publicar sondeos desde este martes.

A cinco días de que se abran las urnas, la evolución de la intención de voto permite extraer ya algunas conclusiones. La más importante: el PP ganará las elecciones. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo alcanza el 36% de los votos, lo que le reportará 152 escaños. Son 42 más que los que el sondeo asigna a Sánchez, 14 más de los que sumarían conjuntamente el PSOE y Sumar, uno más de los que los socios de coalición tendrían junto a ERC y Bildu, y 123 más de los que tendría Vox, formación que aspira a vender caro su apoyo a la investidura del dirigente gallego si sus votos son necesarios para armar la mayoría.

«Si nosotros sacamos un resultado suficientemente claro y determinante llamaré a la puerta del PSOE para que me deje gobernar y si no me deja y bloquea como en 2015 y 2016 con el ‘no es no’ y quiere someter al país a unas quintas elecciones… mi obligación será buscar la estabilidad en el Gobierno, aunque no a cualquier precio», ha dicho Feijóo este lunes en una entrevista en RTVE, en referencia a futuros pactos con la formación de Santiago Abascal.

El escenario que avanza la encuesta electoral recuerda al de 1996, cuando José María Aznar ganó sus primeras elecciones sin mayoría absoluta. El PP cosechó 156 escaños, sólo 14 más que el PSOE. Sin embargo, Felipe González renunció a intentar gobernar con los votos de IU o el nacionalismo vasco y catalán, con los que podría haber armado una mayoría absoluta.

A diferencia de lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña de 2008, comprometiéndose públicamente a no intentar gobernar si no tenía un voto más que Mariano Rajoy, Sánchez no ha renunciado en ningún momento a intentar armar una mayoría de izquierdas si los números la hacen posible.

Sin embargo, los datos de la encuesta electoral indican que, a la espera de cómo evolucione la intención de voto estos últimos cinco días de campaña, Sánchez puede estar perdiendo incluso su capacidad de bloqueo. Los escaños que Data10 asigna al PP (152) son ya uno más de los que tendrían conjuntamente el PSOE, Sumar, ERC y Bildu: 151.

El PSOE se ha recuperado del traspié de Sánchez en el debate de Atresmedia y mantiene su senda al alza con una intención de voto del 27,5% (estaba en el 22,1% tras la derrota de las municipales), pero lo hace a costa de pescar en el caladero de sus socios. Los dos escaños que sube en la última encuesta de la campaña son los mismos que pierde Sumar.

El proyecto de Yolanda Díaz no ha conseguido levantar cabeza desde que Sánchez sorprendió con el adelanto electoral. Los 28 diputados que Data10 le asigna a cinco días de las elecciones son siete menos de los que tuvo Podemos en 2019.

Con todo, es Vox el que más perjudicado sale de la campaña. La insistente apelación del PP al voto útil ha dejado a los de Santiago Abascal en 29 escaños, 23 menos de los que disfrutaba en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, suficientes para que el bloque de la derecha disponga de un colchón de cuatro escaños por encima de la mayoría absoluta, establecida en 176.

En un acto celebrado en el Faro de Moncloa, con simbólicas vistas aéreas sobre la residencia presidencial en la que aspira a vivir los próximos cuatro años, Feijóo ha vuelto este lunes a insistir en la necesidad de que ningún español que desee el cambio «apueste por opciones que no van a traducirse en escaños».

