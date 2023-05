Dónde te toca votar: consulta tu colegio electoral, mesa y sección

Las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar el día 28 de mayo en muchos territorios de España aún traen tras de sí varias dudas para los ciudadanos que urge resolver. Aquellos que hayan recibido la tarjeta censal pueden tener más clara su localización para votar en un colegio electoral completo, así como la mesa a la que deben acudir, pero las preguntas continúan y a continuación trataremos de resolverlas con todos los detalles posibles.

Una vez superada la pandemia de forma absoluta, los colegios electorales regresan a la normalidad, lo cual, para aquellos que no hayan cambiado de residencia en los últimos tiempos, supondrá una vuelta al pasado que puede devolver las dudas sobre cómo acceder al lugar concreto en el que tienen que echar la papeleta para las elecciones municipales y autonómicas de 2023.

La tarjeta censal por correo

Cada ciudadano que vaya a votar en el lugar en el que está empadronado como parte de las elecciones municipales y las elecciones autonómicas del 28M, debe recibir, vía correo postal, una tarjeta censal en la que vienen los detalles de dónde y cómo votar en los comicios. En esta carta se especifica la dirección del colegio electoral que se le asigna al ciudadano en cuestión, por motivos de zona y teniendo en cuenta su lugar de empadronamiento, así como la mesa concreta dentro del colegio en la que le corresponde depositar su voto.

Teléfono de consulta para las elecciones

Si no has recibido, por un motivo ajeno a tu persona, la tarjeta censal para conocer tu lugar concreto para votar en las elecciones del 28M, o si bien has perdido dicha acreditación sin querer, existen otras vías para conocer dónde votar en los comicios. En primer lugar puedes acudir al Ayuntamiento de tu localidad para resolver la duda o también delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, que se encuentra en la calle Trafalgar, 29, Madrid, para realizar la consulta. Además, por vía telefónica se puede también obtener la información, a través del servicio de atención telefónica del censo electoral, es el teléfono 901 101 900.

Consultar la web del INE

La Sede Electrónica del Instituto Nacional de Estadística (INE) deja los siguientes datos y es la manera más rápida para consultar dónde te toca votar en estas elecciones municipales y autonómicas del 28M en toda España. Existe la posibilidad de consultar cuáles son las mesas y las sedes electorales para los comicios, según la comunidad autónoma en la que residas.

Hay que poner el nombre del municipio y la primera inicial del apellido, tras lo cual saltarán todos los nombres inscritos en los listados de los colegios electorales de ese lugar. Si también necesitas la información sobre la mesa en la que te corresponde votar, hay que introducir la dirección del domicilio, además del código postal, en una página web en la que se encuentra toda la información sobre los colegios electorales y la relación de mesas para estas elecciones.